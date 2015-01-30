В мире
Новый саудовский король постановил выплатить всем сразу две зарплаты
Взошедший на престол король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз аль Сауд постановил выплатить всем госслужащим заработную плату в двойном размере, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на novostisegodnya.com.

Как информирует саудовское информационное агентство SPA, королевская щедрость затронула и студентов государственных вузов – им выдадут двухмесячную стипендию.

Саудовский монарх в четверг вечером издал 30 указов. Он произвел самые масштабные за последние годы перестановки в кабинете министров. Главы поменялись сразу в девяти министерствах, однако руководители ключевых ведомств свои посты сохранили. Изменения коснулись также губернаторов. Одним из указов в отставку отправлен влиятельный принц Бандар ибн Султан, возглавлявший Совет национальной безопасности страны. Также сменился глава разведывательного ведомства.

Неделю назад на 91-м году жизни скончался король Саудовской Аравии Абдалла ибн Абдель Азиз аль Сауд. Трон Саудовской Аравии занял Салман ибн Абдул-Азиз аль Сауд. Наследником трона он объявил принца Мукрина, который занимает должность замглавы совета министров Саудовской Аравии.

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