Новый саудовский король постановил выплатить всем сразу две зарплаты
Взошедший на престол король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз аль Сауд постановил выплатить всем госслужащим заработную плату в двойном размере, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на novostisegodnya.com.
Как информирует саудовское информационное агентство SPA, королевская щедрость затронула и студентов государственных вузов – им выдадут двухмесячную стипендию.
Саудовский монарх в четверг вечером издал 30 указов. Он произвел самые масштабные за последние годы перестановки в кабинете министров. Главы поменялись сразу в девяти министерствах, однако руководители ключевых ведомств свои посты сохранили. Изменения коснулись также губернаторов. Одним из указов в отставку отправлен влиятельный принц Бандар ибн Султан, возглавлявший Совет национальной безопасности страны. Также сменился глава разведывательного ведомства.
Неделю назад на 91-м году жизни скончался король Саудовской Аравии Абдалла ибн Абдель Азиз аль Сауд. Трон Саудовской Аравии занял Салман ибн Абдул-Азиз аль Сауд. Наследником трона он объявил принца Мукрина, который занимает должность замглавы совета министров Саудовской Аравии.