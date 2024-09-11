Новый сорт пшеницы вывели казахстанские ученые

Сельское хозяйство
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Карабалыкская сельскохозяйственная опытная станция представила новый сорт мягкой яровой пшеницы под названием «Кудесница», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт НАНОЦ

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По словам ученых, данный сорт обладает высокими показателями урожайности.

Сорт «Кудесница» относится к среднеспелой группе с вегетационным периодом 79 суток. За годы конкурсного сортоиспытания средняя урожайность сорта составила 25 центнеров с гектара, что значительно превышает урожайность стандартного сорта, которая составляет 22 центнера с гектара. Также было отмечено, что масса 1 000 зерен составляет 34,1 грамма.

«Среди ключевых характеристик сорта можно выделить содержание протеина в зерне на уровне 14,5%, сырой клейковины – 35,6% и общую хлебопекарную оценку в 4,9 балла. Сорт демонстрирует высокую засухоустойчивость, что позволяет ему выдерживать длительное отсутствие осадков и справляться с высокими температурами», - говорится в сообщении.

Агротехника возделывания сорта «Кудесница» стандартна для зон, где выращивается яровая мягкая пшеница. Перед посевом требуется обязательная протравка семян, а норма высева составляет 3,8-4 миллиона всхожих зерен на гектар. Наилучшие сроки сева определены в период с 22 по 25 мая в Северном Казахстане.

#сельское хозяйство #ученые #пшеница

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