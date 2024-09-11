Новый сорт пшеницы вывели казахстанские ученые

Карабалыкская сельскохозяйственная опытная станция представила новый сорт мягкой яровой пшеницы под названием «Кудесница», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт НАНОЦ
По словам ученых, данный сорт обладает высокими показателями урожайности.
Сорт «Кудесница» относится к среднеспелой группе с вегетационным периодом 79 суток. За годы конкурсного сортоиспытания средняя урожайность сорта составила 25 центнеров с гектара, что значительно превышает урожайность стандартного сорта, которая составляет 22 центнера с гектара. Также было отмечено, что масса 1 000 зерен составляет 34,1 грамма.
«Среди ключевых характеристик сорта можно выделить содержание протеина в зерне на уровне 14,5%, сырой клейковины – 35,6% и общую хлебопекарную оценку в 4,9 балла. Сорт демонстрирует высокую засухоустойчивость, что позволяет ему выдерживать длительное отсутствие осадков и справляться с высокими температурами», - говорится в сообщении.
Агротехника возделывания сорта «Кудесница» стандартна для зон, где выращивается яровая мягкая пшеница. Перед посевом требуется обязательная протравка семян, а норма высева составляет 3,8-4 миллиона всхожих зерен на гектар. Наилучшие сроки сева определены в период с 22 по 25 мая в Северном Казахстане.