Новый способ подслащивания помидоров нашли китайские ученые

Это захватывающее открытие означает, что более сладкие и сочные помидоры, возможно, скоро снова появятся в супермаркетах.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Исследователи из Китайской академии сельскохозяйственных наук (CAAS) провели тесты вкуса более чем 100 сортов томатов и выявили 33 вкусовых соединения, которые влияют на предпочтения потребителей, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Синьхуа.

Многие люди испытывают ностальгию по насыщенному, классическому вкусу помидоров, которые они пробовали в детстве. Эта тоска во многом обусловлена современными методами селекции, которые ставят во главу угла высокие урожаи, часто в ущерб генетическим факторам, влияющим на вкус помидоров.

Однако китайская команда ученых нашла способ генетически «высвободить сахарный тормоз» в помидорах без ущерба для урожайности. Это захватывающее открытие означает, что более сладкие и сочные помидоры, возможно, скоро снова появятся в супермаркетах.

Они проанализировали содержание этих вкусовых соединений в более чем 400 образцах помидор со всего мира и провели геномное секвенирование. Это привело к открытию 49 генов, влияющих на вкус, в том числе двух, которые регулируют содержание сахара.

Простое «отключение» двух генов позволило повысить уровень глюкозы в плодах на 30%. Эта модификация также может оказать аналогичное влияние на уровень глюкозы и фруктозы в томатах массового производства. В результате поставщики могут продавать более сладкие помидоры, не беспокоясь о снижении веса плодов или урожайности, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature на этой неделе.

Полученный результат открывает возможность «использовать большое генетическое разнообразие, существующее у диких видов, которое было частично утрачено у одомашненных сортов», - прокомментировал Кристоф Ротан, биолог-плодовод из Национального института сельскохозяйственных исследований Франции, в статье.

Это также важный шаг вперед в «понимании того, как фрукты «производят и хранят» сахар, говорится в статье.