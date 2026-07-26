НПК провела в Алматы акцию «Вечная классика»

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Формат через культуру и музыку позволил донести ключевые ценности партии в живой и доступной форме

Фото: НПК РК

В Парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев состоялась акция «Вечная классика», организованная Народной партией Казахстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу партии

В мероприятии приняли участие заместитель председателя Народной партии Казахстана Бейбит Кусаинов, кандидаты в депутаты Курултая от НПК Алмат Ахметов и Акбота Аскарбекова (Аша Матай).

Мероприятие прошло в формате открытого культурного события и объединило жителей и гостей города. В парковой зоне прозвучали произведения мировой классики в исполнении струнного квартета, создавшие атмосферу, располагающую к живому диалогу. Музыка стала символом ключевого месседжа акции – приверженности вечным ценностям, которые остаются актуальными вне зависимости от времени и политической конъюнктуры.

На площадке была развернута информационная зона партии, где участники могли ознакомиться с предвыборными программными приоритетами Народной партии и задать интересующие вопросы. Агитационная группа вела активную работу с горожанами, формируя прямую и открытую коммуникацию.

Акция собрала более 100 участников и стала частью серии общественных инициатив, направленных на выстраивание открытого диалога с обществом.

«Вечная классика» в Алматы показала, что даже самые серьёзные общественные темы могут обсуждаться в открытой, современной и объединяющей атмосфере, отметили в НПК.

#музыка #НПК #акция #классика

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