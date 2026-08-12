ОСДП провела танцевальный флешмоб в Актобе

Партии,Выборы
Айман Аманжолова
корреспондент

Актюбинский филиал партии также представил программу «20 вершин к прогрессу», передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: ОСДП

Сегодня Актюбинский областной филиал Общенациональной социал-демократической партии (ОСДП) совместно с Молодежным крылом партии провел масштабную уличную акцию. Центральным событием мероприятия стал динамичный танцевальный флешмоб, который позволил создать позитивную атмосферу и привлечь внимание сотен прохожих.

В рамках текущей предвыборной кампании партия делает ставку на разнообразие форматов взаимодействия с населением. Сразу после яркого выступления активисты, агитаторы и участники Молодежного крыла продолжили работу в формате «открытого микрофона» и живого общения.

Особое внимание в ходе встреч с горожанами было уделено предвыборной программе партии «20 вершин к прогрессу». Чтобы сделать ознакомление с инициативами максимально удобным, жителям Актобе раздавали информационные буклеты с краткими тезисами программы и специальным QR-кодом, отсканировав который, каждый желающий может изучить документ в полном объеме прямо со своего смартфона.

«Для нас крайне важно не просто сухо говорить о политике, а находить современные, понятные и живые способы быть ближе к людям, особенно к подрастающему поколению. Именно поэтому мы продолжаем использовать самые разные форматы работы: от классических открытых встреч и диалогов до вот таких креативных молодежных инициатив. Мы видим отличный отклик: сегодня актюбинцы с большим интересом наблюдали за флешмобом и задавали вопросы по нашей программе. Это доказывает, что мы движемся в правильном направлении», - отметила кандидат в депутаты Курултая Аружан Аленова.

По словам организаторов, акция прошла в теплой и позитивной атмосфере. ОСДП намерена и дальше развивать нестандартные подходы, вовлекая граждан в политическую жизнь страны через открытость, творчество и прямой диалог.

 

#Актобе #ОСДП

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