Кандидат в депутаты Курултая от партии «Байтақ» встретился с коллективом ТОО «Эколайф Астана»

В рамках реализации предвыборной программы Казахстанской партии зеленых «Байтақ» кандидат в депутаты Курултая Алтай Ордабеков посетил центральный офис ТОО «Эколайф Астана», где провел встречу с трудовым коллективом, передает корреспондент Kazpravda.kz

Ключевой целью визита стало обсуждение вопросов совершенствования природоохранного законодательства, стимуляции экологически ориентированного бизнеса и усиления системных мер по обеспечению экологической безопасности в регионе.

Алтай Ордабеков представил основные направления предвыборной платформы партии «Байтақ». В своем докладе кандидат акцентировал внимание на необходимости внедрения жестких экологических стандартов, государственной поддержке предприятий «зеленой» экономики и защите здоровья населения.

«Защита окружающей среды — это фундаментальный элемент национальной безопасности страны. Предприятия, обеспечивающие профессиональную утилизацию и нейтрализацию отходов, выполняют важнейшую экологическую и санитарно-эпидемиологическую функцию. Поддержка таких производств должна быть закреплена на законодательном уровне», — заявил он.

Встреча продолжилась в формате рабочей дискуссии «вопрос – ответ». Работники ТОО «Эколайф Астана» подняли ряд актуальных отраслевых вопросов, в числе которых: совершенствование нормативно-правовой базы в сфере обращения с опасными и медицинскими отходами; внедрение государственных мер поддержки и преференций для предприятий эко-сектора; вопросы социальной защиты и повышения безопасности труда профильных специалистов.

По итогам встречи Ордабеков ответил на поступившие обращения и заверил, что конструктивные предложения коллектива внесены в реестр инициатив партии для дальнейшей законотворческой работы.