NU на передовой инноваций: исполняя Послание Президента

Глава государства Касым-Жомарт Токаев на апрельском заседании Национального совета по науке и технологиям справедливо подчеркнул: «Там, где сильна наука, и государство будет сильным. Без нау­ки страна обречена. А страна с передовой наукой сможет преодолеть любой кризис. Когда процветает наука, процветает и экономика, повышается благосостояние народа».

Высокие рейтинги – свидетельство признания на мировой арене

Доказательством приверженности NU качеству образования стало вхождение университета в прошлом году в престижный международный рейтинг вузов Times Higher Education. Соглас­но этому рейтингу NU входит в топ-30% лучших университетов мира, занимает 129-е место среди вузов Азии и 106-е место среди молодых университетов. Более того, 22 учебные дисциплины NU попали в рейтинг Times Higher Education по предметам. Эти показатели, самые высокие среди учебных заведений в Казахстане, являются свидетельством выдающихся достижений университета всего за 14 лет существования. Этот успех – результат существенной государственной поддержки и приверженности вуза высококачественному преподаванию и исследованиям мирового класса.

Сегодня в NU реализуются более 300 научных проектов, многие из которых финансируются известными международными организациями, такими как Фонд Билла и Мелинды Гейтс, Aga Khan Foundation, Программа НАТО «Наука ради мира и безопасности», Совет по исследованиям в области искусств и гуманитарных наук (AHRC), Chevron и другие. Данные проекты охватывают широкий спектр тем – от исследований молекулярной вирусологии до разработки инновационных методов обучения детей с особыми потребностями. Активно поддерживая исследования в различных областях, NU остается на передовой технологического развития в регионе.

Ведущий вуз в Казахстане

Не менее важное значение имеет признание авторитетности вуза внутри Казахстана: в Kazakh National H-index Ranking 2024 NU занял первое место среди университетов страны. Казахстанский национальный рейтинг по H-индексу – это меж­дународная и независимая система оценки результатов исследований отдельных ученых, исследовательских групп и образовательных учреждений в конкретной стране. Этот рейтинг предоставляет всестороннюю оценку научной продуктивности и базируется на данных из ведущих наукометрических баз данных, таких как Scopus, Web of Science и Google Scholar.

Также в прошлом году NU был удостоен премии Scopus Award в номинации «Влияние исследований на общество: естест­венные, инженерно-технические, социальные, гуманитарные науки и искусство». Эта премия знаменует собой важную веху для университета, поскольку она отражает признание усилий его исследовательского сообщества, направленных на улучшение жизни общественности по широкому спектру дисциплин. Эта награда подчеркивает стремление университета проводить исследования, которые не только расширяют знания, но и приносят ощутимую пользу обществу.

Научные исследования во благо общества

NU стремится к академическому превосходству в проведении исследований с целью внести вклад в социально-экономическое развитие Казахстана и Центрально-Азиатского региона. Ученые университета занимаются исследованиями в фундаментальных и прикладных дисциплинах, уделяя особое внимание технологиям, медицине, наукам о жизни, образованию – областям, соответствующим приоритетным целям развития страны.

Ключевые области исследований включают социально-экономическую трансформацию и развитие человеческого капитала, умные системы и человеко-машинные интерфейсы, здоровье и благополучие человека (биология рака, цифровая медицина и инфекционные заболевания), передовые материалы и новые технологии (биоматериалы, хранение и генерация энергии, наноматериалы и электроника), а также энергетику, природные ресурсы и окружающую среду, горное дело и науки о земле. Большое внимание уделяется развитию STEMM-направлений.

Ярким примером результативных исследований является разработка противоракового препарата группой ученых NU под руководством биолога Доса Сарбасова. За последние три года команде удалось доказать достоверность исследований и получить от Министерства науки и высшего образования РК целевое финансирование на клинические испытания, которые в июле этого года перешли на вторую стадию.

В другом важном проекте исследователи Института умных систем и искусственного интеллекта (ISSAI) работают над созданием большой языковой модели (LLM) для казахского языка, которая может произвести революцию в возможностях ИИ в Казахстане и Центральной Азии. Запуск первой казахской LLM запланирован на 16 декабря этого года – День Независимости Казахстана. Это соответствует поручению Главы государства, которое он обозначил в своем недавнем Послании «Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм». В нем отмечено, что Казахстан должен стать страной, где широко применяется искусственный интеллект.

Отметим, что за последние 14 лет NU удалось вернуть в Казахстан около 100 ведущих ученых. Это стало возможным во многом благодаря среде, основанной на меритократии, стандартах академической честности, а также специальной программе NU Postdoctoral Scholars, которая привлекла талантливых молодых ученых, получивших докторские степени за рубежом. Сегодня более 30% профессорско-преподавательского состава вуза являются гражданами Казахстана. Более того, в исследовательском центре National Laboratory Astana при NU работают свыше 140 казахстанских ученых с международными дипломами и опытом работы. За эти годы университету удалось привлечь талантливых исследователей из-за рубежа, среди которых профессора Дос Сарбасов, Нуршат Нураже, Ахан Алмагамбетов, Асхат Джумабеков, Анара Сандыгулова, Зауреш Атаханова, Азиз Бурханов и многие другие. В воплощении этой важной инициативы большую роль сыграл наш провост профессор Илесанми Адесида. Радует, что и Глава государства в своем Послании подчеркивает статус ученых и изобретателей для построения конкурентоспособной экономики и поступательного прогресса страны.

Студенты –

главный приоритет

Поддержка и раскрытие полного потенциала своих студентов – это один из главных приоритетов NU, который стремится привлекать самых талантливых молодых людей как на местном, так и на международном уровне. Университет старается вовлекать студентов в работу над научными проектами еще с бакалавриата, что позволяет им получать ценный опыт и знания под прямым руководством квалифицированных преподавателей. У учащихся есть возможность посещать международные конференции и выступать на них, публиковаться в престижных научных журналах и взаимодействовать с признанными исследователями в различных областях. Все это делается с целью формирования и развития следующего поколения ученых.

В 2023 году студенты NU стали соавторами 300 научных статей, 64% из которых были опубликованы в журналах уровня Q1 (лучшие 25% в своих областях), что свидетельствует о высоком уровне качества исследований.

В NU студенты также вносят вклад в жизнь университета, участ­вуя в деятельности студенческого правительства, спортивных и студенческих клубов.

За последние 14 лет вуз выпустил более 10 000 студентов, специализирующихся на инженерии, естественных и гуманитарных науках, медицине, бизнесе, образовании и государственной политике. Более 90% этих выпускников остаются работать в Казахстане, внося вклад в развитие страны.

Основная цель университета – снабдить своих выпускников знаниями и навыками, необходимыми для успешной карьеры, чтобы они внесли вклад в экономическое и социальное развитие Казахстана.

Профессора NU –

одни из лучших ученых мира

NU стремится привлекать преподавателей международного уровня, признанных экспертов в своих областях со значительными научными достижениями. В подтверждение этому, согласно ежегодному рейтингу лучших ученых мира, составленному Стэнфордским университетом, профессора NU входят в топ-2% лучших ученых мира на основании влияния их публикаций в 2022 году. Данный рейтинг, основанный на информации из базы Scopus, охватывает профили более 180 000 ведущих ученых и оценивает их показатели цитирования. NU в этом рейтинге представляют профессора Массимо Пиньятелли, Тимур Атабаев, Жумабай Бакенов, Александр Тихонов, Шазим Мемон, Рэнди Хаззлетт, Саффет Ягиз, Веселин Паунов, Прим Сингх и многие другие.

Публикации в топовых научных изданиях

Для исследовательского вуза количество научных статей, опуб­ликованных в авторитетных журналах, является ключевым показателем качества его работы. В 2018 году общее количество научных статей NU, индексируемых базой Scopus, составляло 2 554. К 2023 году эта цифра утроилась, достигнув 7 990, что составляет одну шестую научных работ, опубликованных казахстанскими учеными в целом.

Аналогичная тенденция наблюдается в публикациях университета в журналах Q1 (лучшие 25% в своих областях). В 2018 году количество статей уровня Q1 составило 914, а в 2023 году эта цифра выросла до 3 463. Примечательно, что каждая третья статья, опубликованная в журналах Q1 отечественными учеными, написана профессорами NU. Университет также сотрудничает с другими казахстанскими вузами, способствуя повышению их стандартов науки и образования.

Международные коллаборации

Международное сотрудничество признается в научных кругах как один из фундаментальных факторов, способствующих повышению качества, уровня цитируемости и влияния научных публикаций. Расширение профессиональных связей и меж­дународные партнерства часто сопровождаются созданием высоко цитируемых научных трудов. В период с 2018 по 2023 год NU опубликовал 4 201 исследовательскую работу в сотрудничестве с 3 031 учреждением в 131 стране.

Показатель международного сотрудничества NU, который составляет 66,2%, ставит университет в один ряд с учреждениями, придающими большое значение глобальному сотрудничеству, такими как Национальный Университет Сингапура (NUS). Это прямое отражение приверженности NU развитию международных исследовательских связей и сотрудничества.

NU не только устанавливает высокие стандарты в научных исследованиях, но и активно способствует повышению общих стандартов развития среди университетов Казахстана в целом. Внедряя передовые технологии, поддерживая меж­дународные исследования и готовя квалифицированных специалистов, NU играет ключевую роль в формировании научного профиля страны. Достижения университета в международных рейтингах, значительный вклад в научные публикации и поддержка казахстанских исследователей подчеркивают приверженность вуза укреплению научного потенциала Казахстана и сохранению статуса страны как центра динамично развивающегося научного сообщества.