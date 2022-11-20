"Нужно принять закон" – Токаев о возврате незаконно вывезенных из Казахстана денег
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Касым-Жомарт Токаев после голосования на выборах президента страны ответил на вопросы журналистов, в том числе о возврате незаконно вывезенного из страны капитала, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.
"Планомерная работа государства будет продолжаться. Я об этом уже говорил. Создана специальная комиссия во главе с генеральным прокурором. (...) Полагаю, что со временем мы должны принять закон о возврате незаконно вывезенных капиталов из нашей страны. Что касается доброй воли, то она приветствуется", – сказал Касым-Жомарт Токаев.