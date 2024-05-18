Токаев поручил правительству усилить работу по ликвидации последствий паводков

Местные власти обязаны активно и эффективно работать с гражданами, доходчиво разъяснять госполитику по решению возникающих вопросов и обоснованных требований, подчеркнул глава страны, передает Kazpravda.kz

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Президент Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад премьер-министра Олжаса Бектенова о работе по ликвидации последствий паводков и помощи гражданам, пострадавшим от стихийного бедствия, прежде всего, тем гражданам, которые по-прежнему находятся в эвакуационных пунктах, сообщает Акорда.

«Главой государства дано поручение усилить работу в этом направлении, обеспечить пострадавших качественным жильем, приступить к ремонту и строительству гражданской инфраструктуры в городах и населенных пунктах», - говорится в сообщении.

По словам президента, руководители местных исполнительных органов обязаны активно и эффективно работать с гражданами, доходчиво разъяснять государственную политику и предпринимаемые меры по решению возникающих вопросов и обоснованных требований.

В то же время правительство, акиматы совместно с правоохранительными органами должны обеспечить общественный порядок в строгом соответствии с законом, подчеркнул лидер Казахстана.