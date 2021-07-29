О ходе подготовки к учебному году отчитался Токаеву глава Минобразования

Президент
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Фото: akorda.kz
Глава государства принял министра образования и науки Асхата Аймагамбетова. Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет об исполнении поручений по развитию образования и науки и о ходе подготовки к учебному году, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.    

Президент был проинформирован о проводимых организационных мероприятиях и мерах, разработанных для возвращения к традиционному формату обучения.

Министр представил данные о подготовке Национального проекта «Білімді Ұлт» и исполнении поручений Главы государства, озвученных в Послании и на заседаниях Национального совета общественного доверия. 43 % поручений НСОД касаются сферы образования и науки. В рамках проекта «Читающая школа» осуществляется переформатирование работы школьных библиотек и закуп художественной и детской литературы. Также ведется работа по поддержке детей с особыми потребностями.

Асхат Аймагамбетов сообщил о работе по усилению ведомства профессиональными кадрами, среди которых выпускники ведущих мировых университетов и члены молодежного кадрового резерва.

Касым-Жомарту Токаеву была представлена информация об исполнении поручения по закрытию недобросовестных вузов.

Глава государства поручил министру усилить работу в этом направлении и рассмотреть вопрос внесения законодательных поправок для упрощения процедуры отзыва лицензий у недобросовестных вузов и введения сроков их действия.

Президент отметил важность повышения заработной платы сотрудников государственных вузов с 1 сентября текущего года.

Касым-Жомарт Токаев также поручил разработать меры по поддержке победителей Международных олимпиад среди школьников.



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