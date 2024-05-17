Главу государства поздравляют с днем рождения лидеры зарубежных стран

Президент
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

В адрес Касым-Жомарта Токаева поступают поздравления от глав государств, представителей иностранных государственных органов, международных организаций и дипломатических миссий, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Поздравительные телеграммы направили президент России Владимир Путин, председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, президент Беларуси Александр Лукашенко.

 А также президент Республики Корея Юн Сок Ёль, президент Армении Ваагн Хачатурян, мремьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахаян, премьер-министр России Михаил Мишустин, вице-президент, премьер-министр ОАЭ, правитель Дубая шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум, вице-президент, заместитель премьер-министра ОАЭ шейх Мансур бен Заид Аль Нахаян.

 В числе отправителей телеграмм председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, председатель Совета Федерации Федерального Собрания России Валентина Матвиенко, генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев, председатель Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев, генеральный секретарь ШОС Чжан Мин, генеральный директор Секретариата СВМДА Кайрат Сарыбай, генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов, генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев, раис Татарстана Рустам Минниханов, глава Башкортостана Радий Хабиров и другие.

Поздравления продолжают поступать.

Глава государства родился 17 мая 1953 года в Алматы.

#президент #поздравления #главы государств

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