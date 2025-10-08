Специалисты Казгидромета предоставили прогноз погоды по Казахстану на ближайшие три дня, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным синоптиков, в предстоящие трое суток в большинстве регионов страны пока еще будет без осадков, сохранится теплая погода, связанная с отрогом северо-западного антициклона. Лишь в конце периода на западе, севере республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов прогнозируются осадки в виде дождя и снега.

По республике ожидается усиление ветра, на востоке, в центре туман, на юго-западе, юге – пыльная буря.

В температурном фоне значительных изменений не ожидается.