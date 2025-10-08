О погоде в Казахстане до пятницы сообщили синоптики

Погода
115

Специалисты Казгидромета предоставили прогноз погоды по Казахстану на ближайшие три дня, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным синоптиков, в предстоящие трое суток в большинстве регионов страны пока еще будет без осадков, сохранится теплая погода, связанная с отрогом северо-западного антициклона. Лишь в конце периода на западе, севере республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов прогнозируются осадки в виде дождя и снега.

По республике ожидается усиление ветра, на востоке, в центре туман, на юго-западе, юге – пыльная буря.

В температурном фоне значительных изменений не ожидается.

 

#погода #Казгидромет #прогноз

Популярное

Все
Стекольный завод запущен в Алматы
Завершена реконструкция Центрального стадиона
Ученые разработали новый инструмент для борьбы с фейками
Нужна новая Концепция антикоррупционной политики
Помощь окажут быстрее
Акцент – на промышленность
Обещания в бензобак не зальешь
Построено реанимационное отделение
Зима проверит качество работы
Район демонстрирует рост
Необходимо действовать вместе в общих интересах
На смену стружечной плите придет соломенная
Подкрепить знания практикой
По следам земельных махинаций
ИИ приходит в школы: опыт Актау
Не поставщики сырья, а создатели добавленной стоимости
Завоевали 19 медалей
Важно не допускать потерь воды при ее транспортировке
На конвейере – сыр и детские смеси
Баурсаков много не бывает
Пенсионерам вход бесплатный
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Треть урожая ушла под снег
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Чем может гордиться Темиртау?
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане на октябрь
Пустующую площадку под мостом превратили в место досуга в Астане
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Наши шахматисты выиграли командный зачет
День учителя отметили в Талдыкоргане
О погоде в Казахстане на ближайшие три дня сообщили синоптики
В Акмолинской области задержали пенсионерку за хранение трамадола
В Таразе открылся Дом культуры
Международный день пожилых людей отмечают в Казахстане
«Астана Балет»: серебро на фестивале в Корее
После падения трубы: энергетики СКО обещают зиму без аварий
Маленькая империя для больших начинаний
Игры стран СНГ пройдут в Алматы
На трассах ВКО в условиях снега и гололеда встали автомобили
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане
Президенту представили производимую в Акмолинской области аграрную продукцию
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Началось возведение энергоблока
Началось строительство плодоконсервного завода
Цифровая трансформация судебной системы
Организации образования перешли на единую модель воспитания «Адал азамат»
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
Где и по какой цене можно приобрести уголь в Астане
Токаев проводил Президента Италии в аэропорту Астаны
Президент поблагодарил Головкина за возвращение бокса в олимпийскую «семью»
Рахмет от звезд: как прошел концерт Backstreet Boys в Астане
Правила проверки водителей на опьянение изменили в Казахстане

Читайте также

О погоде в Казахстане на ближайшие три дня сообщили синопти…
Новый тайфун обрушился на Китай
Какая погода ожидает казахстанцев на выходные
Какая погода ожидает казахстанцев 2-4 октября

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]