Специалисты Казгидромета представили прогноз погоды по Казахстану на ближайшие три дня, сообщает Kazpravda.kz

По данным метеослужбы, южный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы сохранят свое влияние на большую часть РК - пройдут дожди с грозами.

18-19 сентября на северо-востоке, в центре, на юго-востоке республики ожидаются сильные дожди со шквалистым ветром, возможно выпадение града. Лишь на западе, северо-западе страны ожидается погода без осадков.

По республике прогнозируется усиление ветра, на северо-западе, севере, востоке РК в ночные и утренние часы – туманы.

Температура воздуха:

- на западе страны ожидается повышение ночью от 5-13 до 10-18, днем понижение от 22-28 до 18-23 тепла,

- на северо-западе ночью 1-10 тепла, на западе, севере региона - заморозки 2 градуса, днем 18-25 тепла,

- на севере ночью 2-10 тепла, на западе, севере региона заморозки 2 градуса, днем повышение от 14-20 до 17-23 тепла,

- в центре - ночью понижение от 5-11 тепла до 0-8 тепла, на западе, севере региона заморозки 2 градуса, днем повышение от 10-18 до 15-25 тепла,

- на востоке ночью 2-13 тепла, днем понижение от 15-23 до 10-18 тепла,

- на юге страны ночью 7-15, днем 20-28 тепла, на юго-востоке ночью 8-14, днем 15-25 тепла.