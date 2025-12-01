Специалисты Казгидромета предоставили прогноз погоды по Казахстану на ближайшие трое суток, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным метеослужбы, на большей части страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается неустойчивый характер погоды – пройдут осадки в виде дождя и снега.

На севере, востоке, в центре республики ожидаются низовая метель, гололед. Лишь на западе, 2-3 декабря на юге, юго-востоке республики под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков.

В температурном фоне значительных изменений не ожидается.