О погоде в Казахстане на 20-22 августа сообщили синоптики

Погода

Специалисты Казгидромета предоставили прогноз погоды по республике на ближайшие трое суток, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным метеослужбы, с прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части республики прогнозируются дожди с грозами, усиление ветра, возможно выпадение града.

В северной половине страны ночью и утром ожидается туман. Сильный дождь будет 20 августа в центре РК, 21 августа - на востоке, 22 августа - на северо-западе и в горных районах юго-востока Казахстана.

Сильная жара сохранится в западных регионах и на юго-востоке РК. В дневные часы столбики термометров в этих регионах достигнут отметки +30+38°C, в отдельных районах Мангистауской области +41°C.

На остальной территории также особых изменений в температурном фоне не ожидается. В Костанайской области столбики термометров достигнут отметки +20+30°C, в северных областях +17+28°C, в центральных и восточных регионах +17+30°C, на юге же Казахстана температурный фон днем прогнозируется +30+38°C.

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