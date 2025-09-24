Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Специалисты Казгидромета предоставили прогноз погоды по Казахстану на 25-27 сентября, сообщает Kazpravda.kz

По данным синоптиков, в ближайшие дни атмосферные фронтальные разделы сохранят неустойчивый характер погоды на большей части РК, пройдут дожди с грозами, 26 сентября на западе, северо-западе, 27 сентября на севере, северо-западе ожидаются сильные дожди, град, шквал.

Температура воздуха: понижение на западе страны ночью от 12-17 до 2-7 тепла, на западе, севере региона заморозки 2 градуса, днем от 20-28 до 10-23 тепла, на северо-западе ночью от 7-15 до 3-11 тепла, днем от 23-29 до 10-18 тепла, на севере ночью от 10-16 до 5-13 тепла, днем от 20-28 до 12-25 тепла, в центре страны ночью 5-13 тепла, днем 20-25 тепла, на востоке повышение ночью от 0-8 тепла, на севере, востоке региона заморозки 2 градуса, днем от 15-25 до 20-28 тепла, на юге страны ночью 5-15, днем 25-30 тепла, на юго-востоке повышение ночью от 5-13 до 7-15, днем от 15-27 до 22-30 тепла