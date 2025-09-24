О погоде в Казахстане на 25-27 сентября сообщили синоптики

Погода
40

По республике прогнозируется усиление ветра, в ночные и утренние часы на востоке, юго-востоке страны – туман

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Специалисты Казгидромета предоставили прогноз погоды по Казахстану на 25-27 сентября, сообщает Kazpravda.kz

По данным синоптиков, в ближайшие дни атмосферные фронтальные разделы сохранят неустойчивый характер погоды на большей части РК, пройдут дожди с грозами, 26 сентября на западе, северо-западе, 27 сентября на севере, северо-западе ожидаются сильные дожди, град, шквал.

Температура воздуха: понижение на западе страны ночью от 12-17 до 2-7 тепла, на западе, севере региона заморозки 2 градуса, днем от 20-28 до 10-23 тепла, на северо-западе ночью от 7-15 до 3-11 тепла, днем от 23-29 до 10-18 тепла, на севере ночью от 10-16 до 5-13 тепла, днем от 20-28 до 12-25 тепла, в центре страны ночью 5-13 тепла, днем 20-25 тепла, на востоке повышение ночью от 0-8 тепла, на севере, востоке региона заморозки 2 градуса, днем от 15-25 до 20-28 тепла, на юге страны ночью 5-15, днем 25-30 тепла, на юго-востоке повышение ночью от 5-13 до 7-15, днем от 15-27 до 22-30 тепла

 

#погода #Казгидромет #прогноз

Популярное

Все
Президент высказался о восстановлении надежной архитектуры безопасности в мире
Казахстан играет ключевую роль в качестве логистического хаба – Глава государства
Касым-Жомарт Токаев выступил на Генеральной Ассамблее ООН
Цифровизация и ИИ стали национальным приоритетом в Казахстане - Глава государства
Касым-Жомарт Токаев обозначил экономические приоритеты Казахстана
Без оглядки на зарубежных поставщиков
От обогатительной фабрики до цементного завода
Отопительный сезон не за горами
Токаев предложил учредить Международный день озеленения планеты
Президент рассказал о политических реформах в Казахстане
Дорога должна быть безопасной
Музей под открытым небом
Меньше дублирования – шире простор для инициативы
Каким быть образованию в цифровую эпоху
И снова «Вишневый сад»...
Дела пойдут в гору
Отечественная порода ақбас может стать мировым брендом
Не абстракция, а реальная ценность
Фундаментальный этап в истории республики
Когда на кону – юная жизнь
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Новый взгляд на старые фасады
Правила проверки водителей на опьянение изменили в Казахстане
Президент поблагодарил Головкина за возвращение бокса в олимпийскую «семью»
Современную придорожную гостиницу построили в Жамбылской области
Школьники из Астаны подарили голос лишённым речи
В Мажилисе прошла ­презентация проекта закона «О банках и банковской деятельности»
В Национальном музее проходит выставка «Бесценные сокровища религиозных традиций мира»
Карметкомбинат получил газ
Духовный центр Жетысу
Уже не молод, но еще не стар: фильм о любви, которая не знает возраста
С упором на качество
В Туркестане открыт гребной канал
Глава государства провел встречу с Патриархом Иерусалимским Феофилом III
Межэтнический диалог на страницах СМИ
Диалог будет продолжен
Imanbek номинирован на музыкальную премию Latin GRAMMY
Лесной пожар разгорелся в турецкой Аланье
Все решится в Астане
Новоселье у подножия Хан-Тенгри
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
35 школ Атырауской области остались без директоров
Новую школу построят в Атырау
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
Как отпразднуют День шахтёра в Карагандинской области
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов
Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане

Читайте также

Тайфун «Рагаса» обрушился на Тайвань: более 120 человек про…
На севере и востоке Казахстана ожидается похолодание
Супертайфун «Рагаса» идет на Вьетнам
Супертайфун обрушился на Филиппины

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]