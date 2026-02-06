О погоде в Казахстане на 7-9 февраля сообщили синоптики

Погода
Специалисты Казгидромета представили прогноз погоды по Казахстану на 7-9 февраля, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации синоптиков, из-за быстрой смены барических образований погода на территории Казахстана в ближайшие дни продолжает оставаться неустойчивой.

Практически по всей республике ожидаются осадки в виде дождя и снега, метель, усиление ветра, гололедные явления. В начале периода на востоке, в конце периода на западе РК ожидается сильный снег. На юге республики весь период ожидаются сильные осадки (дождь, снег).

В температурном фоне ожидается повышение: на западе ночью от 13-23 до 0-10 мороза, днем от 3-12 мороза до 10 мороза - 2 тепла, на северо-западе ночью от 17-28 до 3-13 мороза, днем от 10-20 до 0-8 мороза, на севере ночью от 18-28 до 5-15 мороза, днем от 13-21 мороза до 10 мороза - 1 тепла, на юге ночью от 3-18 мороза до 5 мороза - 8 тепла, днем от 13 мороза - 5 тепла до 5-15 тепла.

На востоке ожидается колебание ночью от 0-12 до 10-20 мороза, днем от 0-10 до 7-15 мороза. На юго-востоке - понижение от 0-13 до 2-16 мороза, днем повышение от 0-13 мороза до 5 мороза - 8 тепла.

 

#погода #прогноз #осадки #ветер

