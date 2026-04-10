О погоде в Казахстане на предстоящие выходные сообщили синоптики

Специалисты Казгидромета предоставили прогноз погоды по республике на 11-13 апреля, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации синоптиков, в ближайшие дни на большей части Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды, обусловленный частой сменой циклонов и антициклонов.

На западе, юге страны прогнозируются дождь, гроза, на северо-западе, севере, востоке, в центре страны ночью осадки (дождь, снег), днем дождь, ночью 11 апреля на востоке страны – снег.

11 апреля на западе республики ожидается сильный дождь, град.

По Казахстану прогнозируются туманы.

