Для развития углехимии в Казахстане необходимы налоговая стабильность и квалифицированные кадры. Об этом на VI Угольном форуме, прошедшем в Астане, заявил руководитель проекта Стального департамента АО QARMET Виталий Деревянко, сообщает Kazpravda.kz

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- Для успешной реализации инвестиционных проектов углехимии необходимы гарантия налоговой стабильности и в целом законодательства. Реализация крупномасштабных проектов всегда несет большие риски для инвестора. Обеспечение гарантий - необходимое условие для установления партнерских отношений и предсказуемых действий со стороны государства, - отметил Виталий Деревянко.

Он напомнил, что на площадке коксохимического производства Карагандинского металлургического комбината переработка была налажена еще с 1964 года. Длительное время КХП выпускало бензол, толуол, ксилол, сольвент, олифу, высокотемпературный пек, среднетемпературный пек, пек электродный, сульфат аммония, нафталин и другие продукты. Однако с распадом СССР многие химпроизводства были остановлены, химические технологии забыты. В результате, несмотря на большую сырьевую базу, имея морально и физически изношенное оборудование, комбинат стал импортировать ряд продуктов углехимии для дальнейшей переработки в Россию, Таджикистан и Китай.

- Выходом из ситуации могла бы стать государственная стратегия создания углехимической отрасли как кластера, в которой были бы прописаны меры стимулирования производителей продукции, поддержка научных разработок и регулирования спроса на продукцию с учетом открытия новых заводов и предприятий, - считает спикер.

По его словам, на пути развития углехимии в Казахстане есть еще ряд препятствий, в том числе нехватка квалифицированных кадров для работы по эксплуатации, обслуживанию и ремонту коксохимических, углехимических производств и технологий, а также слабая научно-технологическая база по изучению состава, свойств углей и продуктов коксования углей республики.

Также на форуме глава АГМП озвучил своё видение развития углехимии в Казахстане.