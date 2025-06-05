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Исполнительный директор ОЮЛ «Республиканская ассоциация горнодобывающих и горно-металлургических предприятий» (АГМП) Николай Радостовец выступил на VI Угольном форуме в Астане, сообщает Kazpravda.kz

Спикер напомнил, что Казахстан входит в десятку стран-лидеров по запасам угля (33,6 млрд тонн) и имеет налаженное производство соответствующей продукции.

- Развитие углехимии должно иметь приоритетное значение для максимизации вклада отрасли в укрепление экономики страны и развитие обрабатывающей промышленности. В этой связи необходимо предусмотреть механизмы для стимулирования инвестиционных проектов по переработке угля в Казахстане и разработать дополнительные меры поддержки для развития углехимии. В настоящее время отрасли добычи и переработки угля реализуют инвестиционные проекты за счет собственных средств, сталкиваются с невозможностью получения банковского финансирования, и имеют ограниченные возможности для реализации крупных проектов по углехимии, поэтому без содействия со стороны Правительства РК производство новых видов угольной продукции с высокой добавленной стоимостью будет невозможно, - отметил спикер.

Глава АГМП предложил перейти к стимулирующей модели регулирования развития углехимической промышленности. Она должна включать предоставление преференций и государственной поддержки на добровольной основе (налоговые льготы, софинансирование, гранты, поддержка логистики и инфраструктуры); гибкий подход в зависимости от типа месторождения, объемов добычи и качества угля; последовательное внедрение – через реализацию пилотных проектов и поэтапное масштабирование.

Такой подход, по словам Николая Радостовца, позволит минимизировать риски, избежать неэффективных инвестиций и обеспечить устойчивое развитие углехимической отрасли на основе фактической технологической и экономической целесообразности.