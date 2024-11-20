О превратностях судьбы, вере и любви

В Астане артисты из северного региона сыграли шесть своих лучших спектаклей: это притча «Плаха», комедия «Свободная пара», драмы «Руки у нас холодные» и «Щенок», а также сказки «Как Кощей женился» и «Три поросенка. Новая история». По словам директора театра заслуженного деятеля РК Юрия Ивлева, гастроли в Астане стали знаковым событием нынешнего – 103-го сезона, ведь выступали костанайцы на сцене Государственного академического русского театра драмы им. Максима Горького – одного из старейших в страны, которому в этом году исполнилось 125 лет.

Инсценировка известного казахстанского режиссера Дины Жумабаевой, созданная по мотивам романа Чингиза Айтматова «Плаха», «переплетает» судьбы людей и волков: иногда они словно меняются своими природными ролями, и те качества, которые, казалось бы, присущи только человеку, вдруг обнаруживаются у диких животных. Спектакль призывает зрителей к философскому осмыслению вечных тем, связанных с добродетелью, пороком, силой веры, могуществом духа, предназначением человека и его способностью изменить себя и окружающий мир. Актеры работают в подчеркнуто символическом пространстве, свободном от бытовой конкретики.

Комедию «Свободная пара» по пьесе Дарио Фо и Франки Раме российский режиссер Яков Рубин поставил в 2022 году. Это история бурных отношений суп­ругов, союз которых оказался на грани разрыва, а лучший способ спасти семью, по мнению мужа, – перейти в свободные отношения. Для них брак – лишь условность. Главные герои в буквальном смысле проигрывают перед пуб­ликой свою семейную жизнь. Нелепые ситуации, в которые попадают персонажи, комизм и абсурдность заставляют всех не только посмеяться, но и задуматься о семейных ценностях.

Новинкой репертуара стал спектакль «Щенок» российского режиссера Евгении Тикиджи-Хамбурьян, созданный по мотивам двух рассказов Леонида Андреева – «Ангелочек» и «Предстояла кража». Казалось бы, когда в руки убийцы и вора попадает черный щенок, то участь животного очевидна и предсказуема. Но неожиданно все меняется...

В прошлом году состоялась премьера постановки «Руки у нас холодные», объединяющей пять рассказов Антона Чехова – «Володя», «Враги», «Верочка», «Встреча весны» и «Событие». По задумке режиссера Евгении Тикиджи-Хамбурьян, персонажи существуют в едином пространстве, напоминающем калейдоскоп, что позволяет одновременно наб­людать за жизнью всех героев.

– Астана – один из ведущих культурных центров страны, поэ­тому такие поездки лучше любого театрального фестиваля. Мы давно дружим с труппой театра ГАРТД имени Горького. Заключен меморандум о творческом сотрудничестве. Недавно они приезжали к нам на гастроли, теперь настала наша очередь. В столице мы выступали около десяти лет назад, в промежутках приезжали на фестивали, презентовали свои проекты. Сейчас в течение пяти дней мы играли по два-три спектакля. Это был своего рода творческий экзамен. Артистов прекрасно встречали, и для нас это очень важно, – говорил Юрий Ивлев. – В этом году мы приняли участие в четырех международных фестивалях. Один из них проходил в Москве. Можно сказать, что мы покорили две столицы. На­деюсь, что предстоящий сезон будет не менее плодотворным, увлекательным и насыщенным яркими событиями.