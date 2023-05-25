О росте преступлений среди несовершеннолетних высказался депутат

Правовая безграмотность молодых людей приводит к совершению ими различных правонарушений. Так, с начала года в Казахстане зарегистрировано 547 преступлений, совершенных несовершеннолетними. Проблему в своем депутатском запросе обозначил сенатор Кайрат Тастекеев, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

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По словам депутата, формирование правового сознания и правовой культуры молодежи является одной из приоритетных задач государственной политики. Образование играет в этом немаловажную роль.

По мнению Кайрата Тастекеева, недостаточность массового правового образования не позволяет вести борьбу с преступностью среди молодежи на необходимом уровне.

«Считаю, что в целях профилактики правонарушений и обеспечения информированности учащихся организаций образования об

ответственности за административные или уголовные правонарушения, необходимо включить в образовательные программы организаций образования преподавание предметов по основам права и правового воспитания, начиная с начального уровня образования. Принимая во внимание вышеизложенное, считаю одним из важнейших вопросов на данном этапе – это повышение правовой грамотности молодежи Республики Казахстан», - резюмировал сенатор.