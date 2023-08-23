Об устранении дефицита питьевой воды и ремонте МАЭК доложил Токаеву Ногаев

Президент
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Глава государства принял акима Мангистауской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: akorda.kz

Касым-Жомарту Токаеву был представлен доклад об итогах социально-экономического развития Мангистауской области за 7 месяцев 2023 года и планах на предстоящий период.

Аким Мангистауской области Нурлан Ногаев сообщил президенту, что за отчетный период в регионе запущено 6 инвестиционных проектов на сумму 5,3 млрд тенге. В целом, объем инвестиций в основной капитал региона за январь-июль составил 523 млрд тенге.

Глава государства был проинформирован о ходе выполнения поручения по решению проблемы дефицита питьевой воды. Для ее поэтапного решения в области до 2025 года реализуются 6 проектов, благодаря которым объемы опреснения воды можно будет увеличить на 146 тысяч кубометров.

Президенту было доложено о совершенствовании сферы жилищно-коммунального хозяйства, нормализации инженерной инфраструктуры города Актау, реконструкции предприятия МАЭК.

На проведение ремонтных работ МАЭК на текущий год выделено 9,4 млрд тенге, в том числе 6,8 млрд тенге – в рамках инвестиционной программы МАЭК и 2,6 млрд тенге – из средств резерва акимата Мангистауской области. Также по поручению президента из резерва Правительства выделено 4,9 млрд тенге на приобретение необходимого оборудования.

По итогам встречи глава государства поручил акиму обеспечить бесперебойную работу энергетической системы Мангистауской области и завершить реализацию задач в рамках комплексного плана социально-экономического развития региона.

#Токаев #президент #аким #вода #Мангистауская область #МАЭК #Ногаев

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