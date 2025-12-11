Министр просвещения Жулдыз Сулейменова объяснила позицию ведомства относительно объединения естественных наук в один предмет в школах, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Tengri Edu
Детали она озвучила на II Международном конгрессе молодых учёных 11 декабря в Алматы.
«Хочу поставить точку в одном вопросе: в настоящее время активно обсуждается идея объединения естественных наук – физики, химии и биологии – в один предмет. Министерство просвещения ясно обозначило свою позицию: на данный момент эти предметы не будут объединяться», – объявила министр.
Сулейменова подчеркнула, что «физика останется физикой, химия - химией, биология – биологией» и будут изучаться отдельно.
«Наша цель – создать полные условия для школьников, чтобы они глубоко и системно усваивали фундаментальные науки. Реформа по объединению предметов приостанавливается с сегодняшнего дня. Повторяю: физика, химия и биология сохраняют статус отдельных предметов и будут преподаваться как отдельные дисциплины», – сказала она.