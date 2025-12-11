Министр просвещения Жулдыз Сулейменова объяснила позицию ведомства относительно объединения естественных наук в один предмет в школах, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Tengri Edu

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Детали она озвучила на II Международном конгрессе молодых учёных 11 декабря в Алматы.

«Хочу поставить точку в одном вопросе: в настоящее время активно обсуждается идея объединения естественных наук – физики, химии и биологии – в один предмет. Министерство просвещения ясно обозначило свою позицию: на данный момент эти предметы не будут объединяться», – объявила министр.

Сулейменова подчеркнула, что «физика останется физикой, химия - химией, биология – биологией» и будут изучаться отдельно.