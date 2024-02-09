Объединенные Карагандой

Нельзя сказать, что его построили в голой степи. Фактически он состоял из разбросанных рабочих поселков – Майкудук, Тихоновка, Михайловка, Федоровка, Компанейск, Пришахтинск. Их объединял уголь. Жители каждого из поселков трудились на той шахте, которая находилась неподалеку. В 1938 году утвердили генеральный план Караганды, который разработали архитекторы Московского института «Мос­облпроект». А через год началось строительного нового центра города. Одновременно шло бурное развитие угольных предприятий. Их становилось все больше. Если в 1931 году в Караганде было 16 шахт, то за следующие 30 лет их количество достигло 36.

Город рос благодаря труду горняков. Неудивительно, что среди почетных граждан Караганды больше всего шахтеров. Один из них – Жакен Урстемов. Он был простым парнем из аула, в раннем детстве лишившимся родителей. В 20 лет Жакен приехал в Караганду, где устроился на шахту № 18. Ему пришлось делать самую тяжелую и грязную работу, но парень не сдавался. Дорос до десятника, стал горным мастером, а затем и начальником участка. Зная, как тяжело приходится горнякам, он одним из первых начал использовать очистные комбайны, конвейеры и металлические крепи. За трудовые успехи Жакену Урстемову присвоили звание Героя Социалистического труда.

Нельзя не вспомнить Николая Дрижда, который всю жизнь посвятил угольной промышленности. В Казахстан он приехал в 1953 году специалистом с высшим образованием. Поэтому его сразу назначили начальником участка. За 10 лет Николай Александрович дорос до директора шахты, а потом в течение 13 лет возглавлял производственное объединение «Карагандауголь». Он много сделал для механизации процесса добычи угля и оснащения шахт современным оборудованием. Благодаря ему внедрили бесцеликовую технологию отработки угольных пластов. Под руководством Николая Дрижда освоили и стали наращивать объемы добычи угля открытым способом на Куу-Чекском и Шубаркольском месторож­дениях. Николай Дрижд ушел в мир иной два года назад, но его все еще уважительно называют «угольным генералом».

Не углем единым богата Караганда. Не только представители рабочих профессий, но и люди искусства участвовали в формировании современного облика Караганды. В их числе был и архитектор Станислав Мордвинцев. Автор этих строк была лично с ним знакома. Станислав Ильич, будучи в советское время главным архитектором института «Карагандагорсельпроект», создал проекты спальных микрорайонов под названиями «Степной», «Гульдер» и «Орбита». Специально для них он разработал так называемую «блоккомплектную систему». Это позволило возводить панельные дома разной конфигурации, снабдить их новым парапетами, сделать ступенчатое ограждение балконов и ввести цвет.

«Тогда мне предлагали выдвинуть наши степные микрорайоны на премию Совета Министров СССР, – рассказывал архитектор Станислав Мордвинцев в одном из своих интервью карагандинским журналистам. – Но я отказался. Вдруг мне премию дадут, а меня потом какой-нибудь карагандинец встретит и скажет: «Нам хлеба негде купить, а ты награды получаешь!»

Благодаря людям, которые хотели сделать Караганду не похожей на другие города, на типовых зданиях появлялись считавшиеся излишествами мозаики и барельефы, а на площадях – памятники. Среди творцов был скульптор Анатолий Билык. Он автор монумента «Шахтерская слава», который стал неофициальным символом Караганды.

Анатолий Петрович часто бывал на шахтах и делал зарисовки. Особенно его впечатляла работа крепильщиков. Эти сильные мужчины укрепляли свод горной выработки, чтобы не дать ему обрушиться. В результате Анатолий Билык, работая над монументом «Шахтерская слава», воссоздал образы двух мускулистых горняков, которые из всех сил стремятся удержать над собой угольный пласт. На отливку памятника ушло 30 тонн бронзы. Монумент в 1974 году установили недалеко от Дворца культуры горняков, на том месте, где раньше стоял памятник Сталину.

25 лет спустя, уже в независимом Казахстане, скульптору Анатолию Билыку присвоили звание почетного гражданина Караганды. Надо сказать, что людей искусства среди обладателей этого звания мало. Среди них артистка Жамиля Шашкина, которая почти всю творческую жизнь посвятила Карагандинскому казахскому драматическому театру имени С. Сейфуллина. Несмотря на личную трагедию – в 1938 году ее мужа арестовали и сослали в лагеря на Дальний Восток – она не сломалась и осталась верна своей профессии. Жамиля Нурмагамбетовна сыграла более 200 ролей. Актриса воплотила на сцене образы Кыз Жибек, Баян Сулу, Толганай из пьесы по произведению Чингиза Айтматова «Материнское поле» и Назым из «Потерянного дневника» Мухамет­кали Хасенова.

Караганда обычно ассоциируется не только с «шахтерской столицей», но и с «космической гаванью». В степях Сарыарки до сих пор приземляются пилотируемые аппараты космических кораблей. Интересно, что в списке почетных граждан Караганды значатся более десяти космонавтов, в числе которых Валерий Кубасов, Владислав Волков, Андриян Николаев и Валентина Терешкова. Никакого вклада в развитие города они не внесли. Но благодаря их полетам в Караганде появились микрорайоны «Восток-1, 2, 3, 5» и гостиница «Чайка». Именно в ней в июне 1963 года женщина-космонавт провела первую земную ночь после полета на орбиту. Тогда эта гостиница была самой комфортабельной в городе, но называлась скромно «Дом заезжих». После визита важной гостьи ее переименовали в «Чайку». Таким был радиопозывной Валентины Терешковой.

Космонавтов-выходцев из Караганды у нас еще нет, зато есть именитые спортсмены. Это, к примеру, чемпионы мира по спортивной акробатике Даниель Диль и Вадим Шуляр, бронзовый призер Олимпийских игр, легкоатлет Дмитрий Карпов, чемпион мира по боксу среди профессионалов по версиям IBF, WBA и IBO Геннадий Головкин. Карагандинская школа бокса считается одной из самых сильных в Казахстане. Эта слава за ней закрепилась благодаря не столько медалям и поясам спортсменов, сколько заслугам тренеров.

Звание «Почетный гражданин Караганды» присвоено двум тренерам по боксу – Казбеку Ашляеву и Эдуарду Матросову. Оба они в советское время были чемпионами. Казбек Ашляев в 1964 году выиграл первенство СССР по боксу среди взрослых и завоевал Кубок Европы. А Эдуард Матросов в это же время стал чемпионом КазССР по боксу. Они стали заслуженными тренерами, воспитали десятки спортсменов, которые завоевывали медали на чемпионатах Казахстана, Азии, Европы и мира.

Отмечу, что почетными граж­данами Караганды сейчас являются более 100 человек. В их чис­ле – партийные функционеры, шахтеры, ветераны Великой Отечественной войны, ученые, врачи, педагоги. Среди этих уважаемых людей есть один-единственный… кондитер – Александр Золотарев. Он, танкист, вернувшийся с войны, в 1940-е годы возглавил карагандинскую кондитерскую фабрику.

Профессиональных знаний у Александра Золотарева не было, что компенсировалось энтузиазмом и упорством. Всему приходилось учиться на производстве. В результате фабрика стала одной из ведущих в СССР. В 1970 году на выставке в Лейпциге конфеты «Карагандинское ассорти» завое­вали большую золотую медаль. Вкус карагандинских конфет знали и дети, и взрослые. «Красная шапочка», «Мишка на севере» и «Птичье молоко» были сладкой валютой. За них можно было получить зачет в институте или купить билет в кассе вокзала без очереди. К сожалению, уже восемь лет кондитерская фабрика в Караганде не действует.

Одни ностальгируют по прошлому, а другие верят, что можно построить новое, лучше прежнего. Ведь для этого у города есть самое главное – его жители.