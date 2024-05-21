Объем экспорта услуг за прошлый год составил $10,3 млрд

Одним из драйверов экспортной выручки для экономики страны глава МТИ Арман Шаккалиев в ходе заседания правительства назвал сектор услуг, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

По его данным, объемы экспорта услуг за прошлый год составили 10,3 млрд долл.

«Нами проведена паспортизация и составлен реестр из 320 сервисных компаний, ориентированных на экспорт. Преимущество отрасли заключается в том, что казахстанская услуга может быть экспортирована, не пересекая границу. Приоритизированы ИТ, нефтесервисные, медицинские услуги», – отметил министр.

Основными мерами поддержки, по словам спикера, станут возмещение затрат бизнеса на маркетинговое продвижение услуг, получение международной сертификации, а также юридическое и техническое сопровождение.

Что касается несырьевого экспорта, по итогам 2023 года количество экспортных несырьевых товаров увеличилось с 5732 до 6010 позиций.

С 2019 года количество постоянных активных экспортеров выросло на 300 компаний, с 460 до 760. Расширилась география экспорта до 135 стран (в 2022 году было 129 стран), увеличились поставки готовой продукции в азиатские страны: Китай – 8%, Южная Корея – 26%, Вьетнам – 46%.

При росте экспорта услуг на 29%, наблюдается снижение поставок по промышленным товарам, таким как медь, ферросплавы, цинк, серебро, нефтепродукты. Падение связано с такими внешними факторами, как волатильность мировых цен, снижение спроса и обострение конкуренции на целевом рынке.