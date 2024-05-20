Объем поступления воды в Шардаринское водохранилище увеличился вдвое

Иллюстративное фото Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Пресс-служба правительства РК сообщила об увеличении объема поступления воды в Шардаринское водохранилище за апрель-май, передает Kazpravda.kz.

По информации кабмина, утвержденные на межгосударственном уровне лимиты для Казахстана и прогнозный режим работы трансграничных водных объектов нацелены на обеспечение аграриев Туркестанской, Кызылординской и Жамбылской областей поливной водой без каких-либо потерь в сезон. В соответствии с достигнутыми с узбекской стороной договоренностями наполненность Шардаринского водохранилища в этом году увеличена на 300 млн м3 и сохраняется на уровне 4,8 км3, средний приток воды за май составил 350 м3/с (90 м3/с в 2023 г.).

Всего за апрель-май в Шардаринское водохранилище поступило 1,4 км3 воды, что в 2 раза больше чем за аналогичный период прошлого года, отметили в правительстве.

Лимит подачи воды в казахстанскую часть канала «Достык» установлен в объеме 922 млн м3.

Дополнительно между Казахстаном, Таджикистаном и Узбекистаном прорабатывается подписание графика режима работы водохранилища «Бахри Точик» на июль-август текущего года, что позволит обеспечить гарантированную водоподачу на данные два объекта.

С учетом гидрологических прогнозов и текущей наполненности водохранилищ Кыргызстана (Кировское, Орто-Токойское), для Казахстана утверждена подача воды по реке Талас в объеме 380 млн м3, что больше прошлогоднего уровня на 44 млн м3.

По реке Шу на текущий год для Казахстана предусмотрен объем в 180 млн м3, что также выше показателя 2023 года на 26 млн м3.

Общая площадь поливных земель в Казахстане в этом году составит 1,5 млн га. Основная ее часть приходится на южные регионы, где предстоящим летом прогнозируется жаркая и засушливая погода. Поливные работы уже начаты, прогнозируется что утвержденные объемы водоподачи обеспечат качественное прохождение вегетационного периода.

Из-за паводковой ситуации в северных, центральных, западных и частично восточных частях страны водохранилища были заполнены в среднем от 70 до 90%. Всего в Казахстане насчитывается 405 водохранилищ, их суммарная полная емкость составляет 14 997,9 млн м3. Имеющиеся объемы воды используются в сельском хозяйстве и промышленности.

С учетом потребностей республики новые водохранилища планируется построить в Кызылординской, Жамбылской, Туркестанской, Западно-Казахстанской и Акмолинской областях. На сегодня уже начаты работы по строительству водохранилища «Байдибек ата» в Туркестанской области.

На рассмотрении госэкспертизы находятся два проекта по строительству водохранилищ. Проектно-сметная документация еще по пяти объектам будет подготовлена и направлена на экспертизу в ближайшей перспективе, добавили в кабмине.