Мажилис на пленарном заседании под председательством спикера Ерлана Кошанова одобрил в первом чтении законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам науки», который должен улучшить условия труда ученых и повысить их статус.

Фото: пресс-служба Мажилиса

Нормы представил депутат, председатель Комитета по социально-культурному развитию Асхат Аймагамбетов. Документ закреп­ляет механизмы обеспечения доступа к инфраструктуре коллективных научных лабораторий, уточняет источники формирования имущества и финансирования Национальной академии наук, а также совершенствует процедуру исчисления сроков реализации научных проектов и программ.

– Особое внимание законопроект уделяет защите прав и повышению статуса научного работника. В частности, новые нормы позволяют укрепить социальные гарантии, улучшить условия труда и создать возможности для профессионального роста, – сказал Асхат Аймагамбетов.

В ходе обсуждения депутаты затронули проблему нехватки современного оборудования и неравного доступа к нему. Асхат Аймагамбетов привел показательные цифры: сегодня в Казахстане работают 120 университетов, однако только в 17 из них имеются современные лаборатории. Иными словами, научный прорыв у нас пока чаще упирается не в отсутствие идей, а в отсутствие приборов.

Отдельная проблема – информационный вакуум. По словам депутата, в стране до сих пор нет единой системы, которая позволяла бы видеть полную картину по имеющемуся оборудованию.

– Законопроект предусматривает создание прозрачной системы, которая позволит онлайн получать информацию о наличии оборудования и времени его доступности. Это даст возможность шире использовать научную инфраструктуру, – разъяснил депутат.

Вице-министр науки и высшего образования Гулзат Кобенова сообщила, что Миннауки уже разрабатывает специальный цифровой портал. На нем планируется разместить информацию по 525 научным организациям, которые уже внесли свои данные и анкеты. Ожидается, что региональные вузы и молодые исследователи смогут через портал получать сведения о лабораториях и действующем оборудовании, что расширит их возможности для проведения исследований без необходимости выбивать доступ вручную.

Кроме того, законопроект предусматривает создание референс-центров в здравоохранении, ускорение регистрации лекарств, внесение изменений в Социальный кодекс для защиты прав получателей страховых выплат и наследников.

Однако именно тема лекарств неожиданно перехватила повестку. Во время обсуждения депутаты подняли вопрос, который понятен не только фармацевтам, но и любому покупателю у аптечной кассы. Мажилисмены констатируют, что в казахстанских аптеках стало практически невозможно найти недорогие и привычные препараты – аспирин, анальгин, ацикловир или фуросемид, и связывают это с действующими правилами регистрации лекарственных средств. По их мнению, существующая система фактически вытеснила производителей дешевых препаратов и создала условия, при которых рынок постепенно заполняется более дорогими аналогами. При этом список зарегистрированных препаратов за последние годы заметно сократился, что ограничило доступ на рынок недорогих лекарств.

По словам депутата Мурата Абенова, государство могло бы самостоятельно регистрировать популярные и социально значимые препараты, чтобы обеспечить их бесперебойный ввоз. Коллегу поддержала депутат Айгуль Куспан, которая напомнила, что формально регистрация должна занимать от 140 до 210 дней, однако на практике процесс нередко затягивается на годы.

Вице-министр здравоохранения Тимур Муратов в ответ сообщил, что процедура регистрации лекарственных средств переводится в цифровой формат, что должно снизить стоимость услуги и упростить выход на рынок для небольших производителей.

– При регистрации в течение 15 дней участие инспектората не требуется. В случае регистрации в течение 100 дней необходим один выезд инспектората, но эта услуга входит в стоимость. Наша главная задача – ускорить регистрацию и насытить рынок всеми необходимыми лекарствами, – подчеркнул Тимур Муратов.

Он подтвердил, что ранее процедуры затягивались, в том числе из-за зарубежных инспекционных выездов, от которых теперь решено отказаться.

Еще одним вопросом повестки стала ратификация Соглашения между правительствами Казах­стана и Австрии о реадмиссии и транзите лиц с незаконным пребы­ванием. Документ подписан 28 февраля 2025 года в Астане и приз­ван создать правовую основу для сотрудничест­ва двух стран в сфере возврата нелегальных мигрантов.