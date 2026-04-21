Обеспечить транспортную доступность

Дорожная отрасль вносит существенный вклад в создание туристической инфраст­руктуры. В прошлом году ремонтными работами было охвачено 360 км подъезд­ных путей к ключевым объектам, включая Каркаралинский национальный парк, мемориал «АЛЖИР»­ и Коргалжынский заповедник. В 2026-м продолжается модернизация марш­рутов к озеру Кайынды, курорту Кендерли, Осиновскому перевалу, Рахмановским ключам. Всего в этом году намечено отремонтировать около 2 тыс. км автодорог, обеспечивающих транспорт­ную доступность объектов культурного и природного наследия.