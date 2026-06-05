Видеонаблюдение против неряшливых

Марат Сейтказиев, Усть-Каменогорск

C начала года в городе полицейские при­влек­ли к ответственности 883 человека за мелкое хулиганство, в том числе загрязнение общественных мест.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как сообщили в областном департаменте полиции, нарушителей выявляют с помощью уличных систем наблюдения. Многие, например, поплатились штрафами или общественными работами, предусмотренными стать­ей 434-2 Кодекса об административных правонарушениях, за брошенные на улице окурки, сигаретные пачки, пластиковые бутылки и прочий мусор.

Свыше 460 административных протоколов составлено по фактам нарушения правил благоустройства, в частности, за повреждение остановочных комплексов, скамеек, зеленых насаждений. В двух случаях, когда в результате грубой непрофессиональной обрезки погибло несколько взрос­лых деревьев, два ТОО были оштрафованы на 60 и 300 месячных расчетных показателей, то есть на 260 тыс. тенге и 1,3 млн тенге соответственно. Как напомнили в департаменте, концепция «Таза Қазақстан» призвана формировать бережное отношение к окружающей среде и привычку к чистоте в городах и селах.

#Усть-Каменогорск #нарушения #видеонаблюдение #чистота

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