В Конаеве стартовал купальный сезон

Инфраструктура
Асет Калымов
собственный корреспондент по Алматинской области

Турбазы, расположенные на побережье Капшагайского водохранилища, начали принимать отдыхающих. В общей сложности здесь насчитывается около 140 объектов туриндустрии. Согласно статис­тическим данным, прошлым летом в них отдохнули около 1,8 млн человек.

Фото: пресс-служба акимата Конаева

Нынче представители турфирм ожидают такой же массовый наплыв любителей пляжного отдыха, как и в прошлом сезоне. Главное, чтобы погода не подвела.

Основная масса туристов – алматинцы, приезжающие искупаться и позагорать на Капшагай каждые выходные. Цены за двухместный номер в гостиницах, гостевых домах, бунгало, аквапарках варьируются от 10 до 50 тыс. тенге в сутки в зависимости от условий проживания и питания, близости к побережью водохранилища, наличия бассейна, игровой площадки и так далее.

Как сообщили в пресс-службе акимата Конаева, продолжаются работы по благоустройству свыше 5 км прибрежной территории. В частности, на одном из коммунальных пляжей уже введены в эксплуатацию футбольные и волейбольные площадки, детские игровые зоны, фуд-корт, пирс, медпункт, душевые кабины, санузлы и раздевалки. Совсем недавно здесь же открылся 9D-кинотеатр, позволяющий зрителям максимально погрузиться в происходящее на экране благодаря звуковым, визуальным и динамическим эффектам.

В ближайшие дни откроется большой парк аттракционов, построенный зарубежными инвесторами. Инвестиционный портфель туристической сферы города состоит из 11 проек­тов, включая строительство гостиниц, зон отдыха и гольф-клуба.

Особое внимание уделяется мерам безопасности: оперативно-спасательные отряды уже перешли на усиленный вариант несения службы. Ежедневно проводятся патрульные рейды, в том числе с применением дронов. Водолазами обследовано и очищено от мусора дно водоемов. На опасных участках, где купание запрещено, установлены предупреждающие знаки. Пляжные зоны оборудованы видеокамерами с системой искусственного интеллекта, подключенными к Центру оперативного управления областной полиции.

Усиленному контролю подвергнутся зоны отдыха, использующие водный транспорт – скутеры, лодки. Согласно приказу МВД, на таких объек­тах должны дежурить квалифицированные водолазы, обязательно наличие спасательных жилетов, проведение инст­руктажей для отдыхающих. Нынешним летом помогать профессиональным спасателям будут свыше сотни волонтеров, прошедших специальную подготовку на учебно-тренировочной базе ДЧС.

Напомним, в начале апреля с инспекционной поездкой на Капшагайском водохранилище побывала заместитель Премьер-министра – министр культуры и информации Аида Балаева. По итогам выездного осмотра было поручено усилить санитарный контроль пляжной территории, обеспечить готовность инфраструктуры и служб безопасности к грядущему купальному сезону, а также выстроить системный надзор как за коммунальными, так и за частными объектами отдыха.

#регионы #купание #сезон #Капшагай

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