В Конаеве стартовал купальный сезон

Турбазы, расположенные на побережье Капшагайского водохранилища, начали принимать отдыхающих. В общей сложности здесь насчитывается около 140 объектов туриндустрии. Согласно статистическим данным, прошлым летом в них отдохнули около 1,8 млн человек.
Нынче представители турфирм ожидают такой же массовый наплыв любителей пляжного отдыха, как и в прошлом сезоне. Главное, чтобы погода не подвела.
Основная масса туристов – алматинцы, приезжающие искупаться и позагорать на Капшагай каждые выходные. Цены за двухместный номер в гостиницах, гостевых домах, бунгало, аквапарках варьируются от 10 до 50 тыс. тенге в сутки в зависимости от условий проживания и питания, близости к побережью водохранилища, наличия бассейна, игровой площадки и так далее.
Как сообщили в пресс-службе акимата Конаева, продолжаются работы по благоустройству свыше 5 км прибрежной территории. В частности, на одном из коммунальных пляжей уже введены в эксплуатацию футбольные и волейбольные площадки, детские игровые зоны, фуд-корт, пирс, медпункт, душевые кабины, санузлы и раздевалки. Совсем недавно здесь же открылся 9D-кинотеатр, позволяющий зрителям максимально погрузиться в происходящее на экране благодаря звуковым, визуальным и динамическим эффектам.
В ближайшие дни откроется большой парк аттракционов, построенный зарубежными инвесторами. Инвестиционный портфель туристической сферы города состоит из 11 проектов, включая строительство гостиниц, зон отдыха и гольф-клуба.
Особое внимание уделяется мерам безопасности: оперативно-спасательные отряды уже перешли на усиленный вариант несения службы. Ежедневно проводятся патрульные рейды, в том числе с применением дронов. Водолазами обследовано и очищено от мусора дно водоемов. На опасных участках, где купание запрещено, установлены предупреждающие знаки. Пляжные зоны оборудованы видеокамерами с системой искусственного интеллекта, подключенными к Центру оперативного управления областной полиции.
Усиленному контролю подвергнутся зоны отдыха, использующие водный транспорт – скутеры, лодки. Согласно приказу МВД, на таких объектах должны дежурить квалифицированные водолазы, обязательно наличие спасательных жилетов, проведение инструктажей для отдыхающих. Нынешним летом помогать профессиональным спасателям будут свыше сотни волонтеров, прошедших специальную подготовку на учебно-тренировочной базе ДЧС.
Напомним, в начале апреля с инспекционной поездкой на Капшагайском водохранилище побывала заместитель Премьер-министра – министр культуры и информации Аида Балаева. По итогам выездного осмотра было поручено усилить санитарный контроль пляжной территории, обеспечить готовность инфраструктуры и служб безопасности к грядущему купальному сезону, а также выстроить системный надзор как за коммунальными, так и за частными объектами отдыха.