Ужесточен контроль качества дорожных работ

Инфраструктура
Наталия Портнягина
собственный корреспондент по ЗКО

С начала строительного сезона специалисты Западно-­Казахстанского областного филиала РГП «Нацио­нальный центр качества дорожных активов» в ходе выборочной экс­пертизы работ по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию дорог провели 97 проверок на автострадах рес­публиканского значения и 22 – на местных. При этом выявлено 194 дефекта, зарегистрировано 182 нарекания. На данное время 95 выявленных недостатков все еще не устранены.

фото предоставлено пресс-службой ЗКОФ НЦКДА

По словам инженера областного филиала РГП Даурена Амирова, среди основных недостатков – несоблюдение технологических требований, отсутствие технического надзора, а также отклонение геометрических параметров дорожного покрытия от проектных показателей.

Кроме того, в лабораториях филиала НЦКДА прошли испытания 167 образцов дорожно-строительных материалов. В результате 43 пробы, или практически каждая четвертая, признаны не соответствующими нормативным требованиям.

В частности, выявлены несоответствия по плотности и водонасыщению асфальтобетонных кернов, физико-механическим характеристикам инертных материалов, а также гранулометрическому составу асфальтобетонной смеси. Причем, несмотря на проведение нескольких специальных совещаний на уровне министерства, конкретные меры по устранению выявленных недостатков и несоответствий в полной мере не принимаются.

– Основные причины нарушений – недостаточный контроль со стороны заказчика, подрядчика, отсутствие частных лабораторий, а также ненадлежащее проведение входного и операционного контроля строительных материалов, – констатирует специалист.

Если выявленные недостатки на дорогах республиканского и областного значения устраняются поэтапно, то на районных дорогах и улично-дорожной сети большая часть дефектов рискует остаться неисправленной до зимних холодов.

В нынешнем году приоритет в дорожном строительстве будет отдан автомагистралям с максимальной загрузкой. На республиканских трассах завершатся пять крупных проектов. Благодаря этому к нормативному состоянию приведут участки дорог общей протяженностью 236 км. Это 17 км автодороги Чапаево – Жалпактал – Казталовка, 40 км трассы Актобе – Уральск – граница РФ и три участка дороги Атырау – Уральск.

Общая протяженность последней составляет около 500 км, из которых 303 км проходят по территории Западного Казахстана. Дорога относится к III технической категории. Несколько лет назад было принято решение провести ее реконструкцию, которая позволит перевести трассу в I категорию, но из-за дефицита средств в бюджете разработку проектно-сметной документации приостановили. На сегодня подрядчики приступили к среднему ремонту трех участков данной магистрали общей протяженностью 180 км.

#регионы #нарушения #дороги #мониторинг

Популярное

Все
Шанырак под небесно-голубым флагом
Закон Республики Казахстан
С уверенностью – в будущее
В соответствии со стандартами
Ошибок быть не может
Сделано с добрым сердцем
С заботой о гражданах
Поселил на поле «цифру»
Увеличится загрузка предприятий
Открылся новый реабилитационный центр
Три фактора конституционной реформы
Реформирование дошкольного и начального образования обсудили в правительстве
Инклюзию до сих пор измеряют пандусами
От бумажных отчетов в электронный формат
Научись пахать как пчелка!
Ужесточен контроль качества дорожных работ
Новые объекты открыли ко Дню защиты детей
Исполнение поручений Президента: масштабную систему поддержки граждан выстроили в РК
Мудрый, добрый, человечный...
Карметкомбинат модернизируется
Профессионал, спортсмен, семьянин, полиглот
Золотые «орешки»: в чем феномен главного казахстанского герлз-бэнда
Лошадей Пржевальского выпустили в дикую природу на территории резервата «Алтын Дала»
Права человека: новые акценты Конституции Казахстана
Военные из США, Турции и Франции завершили языковые курсы в Казахстане
Международный фестиваль клоунов пройдет в Астане
Путь Алатау от бетона к экосистеме «Процветания» и статусу первого регенеративного города ЦА
Свыше миллиарда тенге «заработал» иностранец на фиктивных счетах-фактурах в Алматы
Административной юстиции – пять лет
Дорогу на обходе Астаны закроют на ремонт до 15 июня
Атомная наука: от первого пучка к технологиям будущего
Астанчан приглашают принять участие в юбилейном международном полумарафоне
Сарсенгали Абдыманапову и Ермеку Жангельдину вручили госнаграды от имени Президента
Система не прощала веры: в чем феномен новой книги Хайдара Байзакова
Жанатас: большой трансфер инноваций
Более 180 новых автомобилей получили подразделения Нацгвардии МВД РК
В Актау откроется консульство РФ
Как сделать бизнес экологичным?
Ученики завоевали более 1 000 медалей
Трёхлетний Амре получил Благодарственное письмо Главы государства
Новый вид змей обнаружили в Китае
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Достойный путь генерала Уразова
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Город, соединявший континенты
Единая система газоснабжения переходит к национальному оператору
Пять лет на защите прав граждан
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Где в мире больше всего рождается детей
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
В Мьянме нашли редкий рубин весом 2,2 кг
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии
Новый предмет для нового поколения
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год
«Птичий дом» страны – в Коргалжыне
В Нацгвардии определили победителей турнира по мини-футболу
Бизнес-форум стран ОТГ открылся в Астане

Читайте также

Посвящается певцу и композитору
Катон-Карагай привлекает все больше туристов
Итоги республиканского форума по реновации и комплексному р…
Путь Алатау от бетона к экосистеме «Процветания» и статусу …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]