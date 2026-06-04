Ужесточен контроль качества дорожных работ

С начала строительного сезона специалисты Западно-­Казахстанского областного филиала РГП «Нацио­нальный центр качества дорожных активов» в ходе выборочной экс­пертизы работ по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию дорог провели 97 проверок на автострадах рес­публиканского значения и 22 – на местных. При этом выявлено 194 дефекта, зарегистрировано 182 нарекания. На данное время 95 выявленных недостатков все еще не устранены.

фото предоставлено пресс-службой ЗКОФ НЦКДА

По словам инженера областного филиала РГП Даурена Амирова, среди основных недостатков – несоблюдение технологических требований, отсутствие технического надзора, а также отклонение геометрических параметров дорожного покрытия от проектных показателей.

Кроме того, в лабораториях филиала НЦКДА прошли испытания 167 образцов дорожно-строительных материалов. В результате 43 пробы, или практически каждая четвертая, признаны не соответствующими нормативным требованиям.

В частности, выявлены несоответствия по плотности и водонасыщению асфальтобетонных кернов, физико-механическим характеристикам инертных материалов, а также гранулометрическому составу асфальтобетонной смеси. Причем, несмотря на проведение нескольких специальных совещаний на уровне министерства, конкретные меры по устранению выявленных недостатков и несоответствий в полной мере не принимаются.

– Основные причины нарушений – недостаточный контроль со стороны заказчика, подрядчика, отсутствие частных лабораторий, а также ненадлежащее проведение входного и операционного контроля строительных материалов, – констатирует специалист.

Если выявленные недостатки на дорогах республиканского и областного значения устраняются поэтапно, то на районных дорогах и улично-дорожной сети большая часть дефектов рискует остаться неисправленной до зимних холодов.

В нынешнем году приоритет в дорожном строительстве будет отдан автомагистралям с максимальной загрузкой. На республиканских трассах завершатся пять крупных проектов. Благодаря этому к нормативному состоянию приведут участки дорог общей протяженностью 236 км. Это 17 км автодороги Чапаево – Жалпактал – Казталовка, 40 км трассы Актобе – Уральск – граница РФ и три участка дороги Атырау – Уральск.

Общая протяженность последней составляет около 500 км, из которых 303 км проходят по территории Западного Казахстана. Дорога относится к III технической категории. Несколько лет назад было принято решение провести ее реконструкцию, которая позволит перевести трассу в I категорию, но из-за дефицита средств в бюджете разработку проектно-сметной документации приостановили. На сегодня подрядчики приступили к среднему ремонту трех участков данной магистрали общей протяженностью 180 км.