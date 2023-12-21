Обмани, если сможешь

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Елена Ульянкина

Карагандинский театр музыкальной комедии представил зрителям мюзикл о любовном шестиугольнике.

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«Гарнир по-французски» – так называется мюзикл, которым в предновогодние дни решил порадовать публику Карагандинский театр музкомедии. В основе спектакля – пьеса современного комедиографа Марка Камолетти, которую обычно переводят на русский как «Пижама на шестерых». Драматурга интересует тема взаимоотношений полов, и в своем произведении он с поистине французской легкостью затрагивает вечные вопросы любви и измены. Мораль же истории в том, что обманывать своих родных и друзей губительно.

Действие разворачивается в предместье Парижа, в доме, который когда-то был фермой. Здание хоть и новое, но комнаты в нем называют по-прежнему – курятником, свинарником и коровником. В этой почти «нечеловеческой» обстановке живет семейная пара – Бернард и Жаклин.

Она собирается в гости к маме, но внезапно узнает о визите друга семьи, ее любовника Роберта. Жаклин решает остаться дома, не подозревая, что ее суп­руг решил провести уикенд с любовницей по имени Сюзанна. Чтобы накрыть праздничный стол, Роберт заказал в агентстве повариху, которую по иронии судьбы зовут Сюзетта. Имена обеих девушек сокращенно звучат как Сюзи, из-за чего происходит путаница, тянущая за собой вереницу смешных ситуаций, остроумных диалогов и неожиданных поворотов событий.

– Пьеса Марка Камолетти – абсолютно драматическая, без каких-либо намеков на песни и танцы, поэтому мы адаптировали ее к нашей жанровой политике, – отмечает режиссер-постановщик Евгения Пермякова. – С дирижером Дмитрием Усовым и музыкальным руководителем Жанной Шестаковой мы работали над выбором песен. За основу взяли произведения Оскара Фельцмана и переделывали их под себя, меняя фразы и имена героев.

Роли героя-любовника Бернарда в спектакле исполнили Денис Кудряшов и Виталий Ковалев, а его жены Жаклин – Маржан Буланова и Анна Беспалова. Их друга Роберта сыграли Андрей Панкин и Алексей Гусак. Образ находчивой поварихи Сюзетты претворили на сцене Мария Васильева и Дарья Пивень. А ее тезку, фотомодель и актрису Сюзанну, сыграли Надежда Багаева и Мария Чалышева.

Мюзикл «Гарнир по-французски» – для тех, кто ценит непринужденную атмосферу, острый юмор и хорошую музыку.

#культура #Караганда #театр #мюзикл #Гарнир по-французски

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