Обнальщик обманул государство на 380 млн тенге в Шымкенте

Фиктивные счета-фактуры на 1,1 млрд тенге выписал житель города Шымкента, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по финансовому мониторингу.

Департамент АФМ по Шымкенту изобличил мужчину, занимавшегося выпиской фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ.

«Для реализации преступного умысла им образовано 3 компании, общий оборот которых превысил 1,1 млрд тенге, в результате чего в государственный бюджет не поступило более 380 млн тенге в виде налогов», – детализировали в ведомстве.

Уголовное дело рассматривается в суде.