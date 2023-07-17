Обо всем и не по порядку

Объемным казахским понятием «анау-мынау» организаторы намерены объе­динить все, что творится в головах современных творцов: ежесекундные информационные атаки, уверенность или неуверенность в завтрашнем дне, ожидание реакции зрителя и неистребимое желание творить, делать мир лучше. Последнее так и вовсе лозунг художников всех времен и народов.

На открытии выставки эксперты рассуждали так: перерабатывая эмоциональную информацию, художники создают то, что никогда не существовало прежде, и это останется в истории даже в том случае, если произведения не будут чрезвычайно популярны.

Работы в данной экспозиции «говорят» со зрителем об искусстве, красоте и надежде. Но каждая – своим собственным, не похожим на другие языком. В этом прелесть творчества именно молодых художников.

– Сегодня искусство совсем другое, и произведения, которые вы видите здесь, как бы странно это ни звучало в арт-пространстве, олицетворяют творческий Новый Казахстан. Это ребята, которые ломают стереотипы, рушат шаблоны и идут дальше. Все знают, что художники существуют практически без поддержки, но все же мы что-то делаем, пытаемся изменить. И молодые художники этому довольно яркая иллюстрация, ведь они соединяют то, что, кажется, соединить нельзя, и у них это очень хорошо получается. Они иначе мыслят, так как совсем другие – не ограниченные, открытые, настойчивые в своих идеалах красоты. Мне кажется, это круто, – рассуждала куратор выставки, галерист, руководитель Центра современного искусства «Куланши» Лейла Махат.

Действительно, достаточно взглянуть на представленные произведения, и тут же с Лейлой Болатовной соглашаешься.

К примеру, интересны скульптуры творческой группы Qazsculpture team, в которую входят талантливые трудолюбивые и разноплановые по своему почерку молодые скульпторы Ринат Абенов, Ербол Сарсенбайулы и Бегзад Орынбеков.

Бюсты (скульптурные портреты в классическом понимании), монументы, малая пластика, рельефы и неожиданные трактовки как в технике, так и в материале радуют глаз и заставляют подолгу разглядывать детали. Настоящим местом притяжения стал, например, бюст Сальвадора Дали с его узнаваемыми усами. И не менее активно разглядывали синего, никому не знакомого парня в наушниках, от которого так и шла яркая энергетика меломана.

Батыры из преданий и сказок предстают здесь в новом свете и цвете, но своей «сказочности» при этом не теряют. Интригуют восточные красавицы с замысловатыми формами, а обобщенные образы современных героев вызывают улыбку.

Марат Абишев профессионально занимается граффити. Размеры и формы проектов, за которые он берется, не имеют значения. Не важно – мурал, холст, автомобиль ли, важны мысль, энергия, ощущения и эстетика. Остальное – техника. Именно по этой причине в абстрактных композициях спрятаны портреты, которые найдет лишь искушенный зритель. Марат работает с формой и цветом как философ – профессиональный мыслитель, занимаю­щийся вопросами мироздания. В его произведениях прослеживается ирония, медитативный поиск, глубина смыслов.

– Баллончик – самый классный материал, который попадал мне в руки, потому что он дает и воздух, и жесткость, и перекрывает хорошо. Такой уникальный универсальный инструмент. По сути, это такие бесконтактные полотна, потому что нет ни валиков, ни кистей, и создается все через воздух, какое-то расстояние. Мне нравится этот эффект неожиданности – как лягут капли. Да, ими можно управлять, но до определенной степени: я не знаю точно, как брызнет. Часто оставляю эти случайные капельки, потому что они как раз соз­дают какой-то контраст, масштаб, ощущение глубины. Такая управляемая, но все же случайность, – рассказал о тонкостях техники Марат.

А еще художник признался, что его работы для этой выставки были изначально объединены общей тематикой, но в процессе, так как каждая из них оказалась непредсказуемой, формат менялся, и в итоге мы увидели даже дважды переписанные работы. «Весна», «Реверанс», «Отаку» – названия могут ни о чем не сказать, ведь это и есть фишка абстрактной картины: каждый в ней видит что-то свое.

– Вся эта выставка – большой эксперимент, путешествие в мир абстракции и для меня, и для вас. Я его начинаю, что-то наблюдаю в процессе, заканчиваю, но потом показываю зрителю. И здесь уже, при возможнос­ти посмотреть со стороны и углубиться самостоятельно, зритель начинает собственное путешествие. Полотна – это зеркала: каждый видит в них себя. С каким настроением, состоянием, эмоцией подходит к этой работе, так ее и видит, – считает Марат Абишев.

Другое понимание искусства транслирует Лизавета Антропова. Сбалансированные пространства акварельных пейзажей совсем не камерного формата и глубины отражают энергетику столицы.

– Эта серия называется Астана dual, она посвящена городу. Наде­юсь, картины вызовут у гостей выставки какие-то положительные эмоции, ассоциации, напомнят о приятных моментах их жизни, – говорила Лизавета о своих работах на вернисаже.

Новостройки, подъемные краны, спрятанные кусочки старого города, велосипеды в снегу – все это медитация на тему поис­ка духовной составляю­щей в современном мире. Композиции «Светлое будущее», «Арка», даже картина с недостроенным ЛРТ выглядят романтично и по-особому тепло.

Такие вот разные, но очень интерес­ные работы собрала в этот раз выставка в Forte Kulanshi Art space. А главное то, что мы еще будем видеть разные «Анау-мынау», ведь Казахстан полнится молодыми талантами…