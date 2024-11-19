«Оборотень» лишен свободы
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В Усть-Каменогорске суд приговорил к реальному лишению свободы мошенника, обиравшего людей под видом общественника – борца с коррупцией. Как следует из судебных материалов, с августа 2023 года мужчина стал выдавать себя за активиста проекта «Антикоррупционное волонтерство». В соцсетях и мессенджерах он начал постить фото с официальных мероприятий, создавал видимость, что является госслужащим. В разговорах со знакомыми вводил людей в заблуждение, рассказывая об участии в различных проверках в составе госорганов.