«Оборотень» лишен свободы

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Галина Вологодская
собственный корреспондент по ВКО

В Усть-Каменогорске суд приговорил к реальному лишению свободы мошенника, обиравшего людей под видом общественника – борца с коррупцией. Как следует из судебных материалов, с августа 2023 года мужчина стал выдавать себя за активиста проекта «Антикоррупционное волонтерство». В соцсетях и мессенд­жерах он начал постить фото с официальных мероприятий, создавал видимость, что является госслужащим. В разговорах со знакомыми вводил людей в заблуж­дение, рассказывая об участии в различных проверках в составе госорганов.

рисунок Николая Веревочкина

Мошенник лгал доверчивым собеседникам о некой гос­программе социальных выплат и предлагал оплатить 10% от суммы в качестве подоходного налога плюс взнос в Фонд обязательного медицинского страхования. Для перечисления денег он подсовывал счет ИП своей мамы.

«В ноябре 2023 года мужчина под видом волонтера участвовал в проверке Риддерского центра оказания специальных социальных услуг, – значится в материалах дела. – Он встретился с многодетной мамой и сообщил ей о возможности получить пособие на четверых детей в сумме 4 250 000 тенге». Простодушная женщина передала мошеннику свои банковские реквизиты, а также по его подсказке перевела на указанный счет «подоходный налог» – больше 820 тыс. тенге. Аналогичным образом «оборотень» обманул еще несколько человек. Деньги он использовал на собственные нужды.

Суд признал мужчину виновным в мошенничестве и неоднократном хищении путем обмана. Его наказали лишением свободы на три года. Апелляционная инстанция оставила приговор в силе, приняв во внимание, что «волонтер» ранее привлекался за аналогичные преступления и не подумал возмес­тить потерпевшим ущерб.

Судебной коллегией в адрес госоргана вынесено частное постановление о необходимости более тщательного подхода при сотрудничестве с волонтерами и волонтерскими организациями. Достаточно было повнимательней ознакомиться с анкетными данными «активиста», чтобы выяснить, что он неоднократно привлекался за мошенничество, а уголовные дела против него прекращены по нереабилитирующим основаниям.

В областном департаменте полиции подтвердили: всплеск мошенничества стал вызовом для правоохранительных органов. С начала года в регионе зарегистрировано более 700 случаев обмана с использованием интернет-технологий. Хитрецы маскируются под сотрудников банков, операторов коммунальных служб, госслужащих, взламывают мессенджеры, рассылают вредоносные вложения… Все делается с одной целью – получить доступ к банковским реквизитам и похитить у человека деньги.

#суд #Усть-Каменогорск #коррупция #хищения #мошенник

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