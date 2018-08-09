Общественный фонд Дениса Тена создадут в Алматы

Мама скончавшегося фигуриста, бронзового призера Олимпиады-2014 Дениса Тена объявила о дальнейших планах по развитию идей сына, сообщает inform.kz.
От имени семьи Дениса Оксана Тен благодарит всех казахстанцев за поддержку в эти трудные дни и отмечает, что за это время было озвучено много идей и предложений об увековечивании памяти Дениса.
"Хочу проинформировать общественность, что нами совместно с государственными органами уже начата такая работа. Для реализации планов и проектов Дениса идет регистрация специального общественного фонда. Во время личных встреч с руководством Министерства культуры и спорта и акиматом Алматы нами был озвучен ряд предложений. Все они нашли понимание и поддержку. Министерство культуры и спорта Республики Казахстан планирует открыть Академию фигурного катания имени Дениса Тена. Акимат Алматы взял на себя обязательства по проведению ежегодного Международного турнира по фигурному катанию памяти Дениса", – сообщила Оксана Тен.
По ее словам, акимат Алматы займется реализацией проекта по установке памятника Денису на месте трагедии. Будет создана специальная комиссия с участием членов семьи и объявлен конкурс среди профессиональных скульпторов.
"Кроме того, акимат пообещал установить памятную доску на нашем доме, где родился и жил Денис, оказать помощь в издании книги о Денисе. Сегодня нами совместно с друзьями Дениса уже ведется подготовка материалов для книги. В ближайшее время мы всем сообщим адрес офиса фонда Дениса Тена. Мы благодарны всем, кто сейчас рядом с нами и оказывает всяческую помощь", – добавила Оксана Тен.
Она выразила уверенность, что идеи Дениса будут воплощены в жизнь.
Напомним, казахстанский фигурист Денис Тен скончался 19 июля в больнице от ножевых ранений после нападения автоворов, не приходя в сознание. За жизнь фигуриста врачи боролись более двух часов. По делу убийства Дениса Тена были задержаны Нуралы Киясов и Арман Кудайбергенов. Оба признали свою вину. Ранее они были судимы за кражу. Кто из них наносил ножевые ранения, выясняет следствие. Третьей задержанной по делу оказалась женщина.