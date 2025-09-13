Обсуждены условия для авиапассажиров с ограниченными возможностями

Поднятые вопросы будут проработаны с авиакомпаниями, передает Kazpravda.kz

Фото: Минтранспорта РК

В Астане прошло совещание по вопросам обслуживания пассажиров с ограниченными возможностями на воздушном транспорте под председательством депутата Мажилиса Парламента РК, Уполномоченного по правам социально уязвимых категорий населения при Президенте РК Кенжегула Сейтжана совместно с председателем Комитета гражданской авиации МТ РК Салтанат Томпиевой.

В заседании участвовали представители Авиационной администрации Казахстана, Международной ассоциации гражданской авиации (ИАТА), а также казахстанских и иностранных авиакомпаний.

Кенжегул Сейтжан озвучил сложности, с которыми сталкиваются пассажиры при использовании воздушного транспорта. В свою очередь Салтанат Томпиева сообщила о проводимой работе по улучшению условий для пассажиров с ограниченными возможностями в процессе перевозки воздушным транспортом. В настоящее время прорабатываются поправки в действующее законодательство в части предоставления льгот на приобретение авиабилетов для лиц с инвалидностью.

Представители Авиационной администрации Казахстана отметили, что на постоянной основе проводятся регулярные проверки субъектов гражданской авиации на соответствие законодательным требованиям, включая условия для пассажиров с ограниченными возможностями. При установлении нарушений принимаются соответствующие меры.

Региональный менеджер ИАТА по Центральной Азии Ризван Сиддики сообщил, что создание благоприятных условий для пассажиров с ограниченными возможностями является одним из приоритетных направлений Ассоциации. ИАТА регулярно проводит совещания с членами организации (более 360 авиакомпаний по всему миру) и разрабатывает стандарты, которые направляются авиакомпаниям для реализации.

Авиакомпании также представили отчеты о своей работе по обеспечению условий для пассажиров с ограниченными возможностями. По итогам совещания глава КГА отметила, что все поднятые вопросы будут проработаны с авиакомпаниями.

#авиация #общество #люди с инвалидностью

