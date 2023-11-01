Обсуждены вопросы безопасности Статьи 1 ноября 2023 г. 4:30 2 Кадиша Ныгмет Министр обороны РК генерал-полковник Руслан Жаксылыков принял участие в работе Сяншаньского форума в Китае. фото предоставлено Министерством обороны РК На площадке X Сяншаньского форума в Пекине обсуждались вопросы, касающиеся поддержания безопасности в мире. В этом году организатором мероприятия выступил китайский Институт международных стратегических исследований (CIISS). На Сяншаньский форум были приглашены руководители оборонных ведомств, международных организаций, известные ученые, экс-политики и ведущие эксперты. На полях форума состоялась встреча Руслана Жаксылыкова с заместителем председателя Центрального военного совета КПК генерал-полковником Хэ Вэйдуном. В ней также принял участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в Китае Шахрат Нурышев. Стороны обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в сфере обороны. Кроме того, в Пекине министр обороны Казахстана ознакомился с работой и продукцией предприятий оборонно-промышленного комплекса, специализирующихся на производстве вооружения и военной техники, в том числе национальной аэротехнологической корпорации CATIC и Китайской северной промышленной корпорации NORINCO. #казахстан #Китай #безопасность #форум