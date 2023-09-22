Объявлены победители национальной премии URKER-2023

Сегодня в рамках Astana Media Week-2023 состоялась торжественная церемония награждения победителей национальной премии URKER-2023 в области печатной, радио, интернет-журналистики, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу министерства культуры и информации РК.

Фото: пресс-служба минкультуры и информации РК

В мероприятии приняли участие известные государственные и общественные деятели, журналисты, медиаэксперты, представители интеллигенции и деятели искусства.

В этом году на соискание премии поступило свыше 450 заявок. Конкурс проводится по 12 номинациям. Лучшие работы отбирали члены жюри, в состав которого вошли авторитетные журналисты, медиаменеджеры и международные медиаэксперты.

Открывая торжественное мероприятие, министр культуры и информации РК Аида Балаева поздравила номинантов.

«На протяжении трех дней в рамках мероприятия Astana Media Week всесторонне обсуждались актуальные вопросы медиасферы. Состоялись встречи с лучшими зарубежными и отечественными экспертами.

Сегодня в качестве итогов этого масштабного и динамичного мероприятия мы хотим наградить победителей премии URKER. В каждом ежегодном проекте премии URKER есть новшества. По этой традиции в этом году к конкурсу добавились 3 новые номинации. Это «Лучший подкаст», «Лучшее международное СМИ», «Лучший YouTube-канал».

Мы также будем продолжать поддерживать развитие новых медиа и креативной индустрии», – отметила министр.

Из 48 номинантов победителями национальной премии URKER-2023 стали:

Лучшее интервью года:

Лэйла Тастанова – Time.kz

Лучший репортаж года:

Рабига Дюсенгулова – Tengrinews.kz

Лучший материал на социальную тему:

Амангуль Тлейкызы – El.kz

Лучшее журналистское расследование года (специальная номинация имени Сейдахмета Бердикулова):

Анна Величко – Golos-naroda.kz

Лучший аналитический материал года:

Меруерт Сарсенова – Kapital.kz

Лучший новостной портал года:

Nege.kz

Лучший проект на радиостанции:

радио Orda FM – программа Zhas STAR

Лучшая фотография года:

Валерий Бугаев

Лучшее региональное СМИ:

газета «Сыр бойы» (Кызылординская область)

Лучшее международное СМИ (в области печатной, радио, интернет-журналистики):

журнал «Қазақ елі» (Турция)

Лучший подкаст:

OY-DETOX – Айнель Амирхан

Лучший YouTube-канал:

Абай Сейфолла – Abay Live

Кроме того, специальный приз был вручен газете «Ана тілі».

Победителям вручены свидетельство, памятная статуэтка URKER и денежная премия в 1 миллион тенге.

Казахстанская национальная премия URKER, присуждаемая за достижения в области печатной, радио, интернет-журналистики, учреждена в 2017 году для выявления талантливых журналистов и творческих коллективов, признания их вклада в развитие профессиональной журналистики и привлечения к их творчеству широкого общественного внимания.

Организаторами премии являются министерство культуры и информации РК и корпоративный фонд «Медиа дамыту қоры».