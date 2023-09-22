Объявлены победители национальной премии URKER-2023

Сегодня в рамках Astana Media Week-2023 состоялась торжественная церемония награждения победителей национальной премии URKER-2023 в области печатной, радио, интернет-журналистики, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу министерства культуры и информации РК.
В мероприятии приняли участие известные государственные и общественные деятели, журналисты, медиаэксперты, представители интеллигенции и деятели искусства.
В этом году на соискание премии поступило свыше 450 заявок. Конкурс проводится по 12 номинациям. Лучшие работы отбирали члены жюри, в состав которого вошли авторитетные журналисты, медиаменеджеры и международные медиаэксперты.
Открывая торжественное мероприятие, министр культуры и информации РК Аида Балаева поздравила номинантов.
«На протяжении трех дней в рамках мероприятия Astana Media Week всесторонне обсуждались актуальные вопросы медиасферы. Состоялись встречи с лучшими зарубежными и отечественными экспертами.
Сегодня в качестве итогов этого масштабного и динамичного мероприятия мы хотим наградить победителей премии URKER. В каждом ежегодном проекте премии URKER есть новшества. По этой традиции в этом году к конкурсу добавились 3 новые номинации. Это «Лучший подкаст», «Лучшее международное СМИ», «Лучший YouTube-канал».
Мы также будем продолжать поддерживать развитие новых медиа и креативной индустрии», – отметила министр.
Из 48 номинантов победителями национальной премии URKER-2023 стали:
Лучшее интервью года:
Лэйла Тастанова – Time.kz
Лучший репортаж года:
Рабига Дюсенгулова – Tengrinews.kz
Лучший материал на социальную тему:
Амангуль Тлейкызы – El.kz
Лучшее журналистское расследование года (специальная номинация имени Сейдахмета Бердикулова):
Анна Величко – Golos-naroda.kz
Лучший аналитический материал года:
Меруерт Сарсенова – Kapital.kz
Лучший новостной портал года:
Nege.kz
Лучший проект на радиостанции:
радио Orda FM – программа Zhas STAR
Лучшая фотография года:
Валерий Бугаев
Лучшее региональное СМИ:
газета «Сыр бойы» (Кызылординская область)
Лучшее международное СМИ (в области печатной, радио, интернет-журналистики):
журнал «Қазақ елі» (Турция)
Лучший подкаст:
OY-DETOX – Айнель Амирхан
Лучший YouTube-канал:
Абай Сейфолла – Abay Live
Кроме того, специальный приз был вручен газете «Ана тілі».
Победителям вручены свидетельство, памятная статуэтка URKER и денежная премия в 1 миллион тенге.
Казахстанская национальная премия URKER, присуждаемая за достижения в области печатной, радио, интернет-журналистики, учреждена в 2017 году для выявления талантливых журналистов и творческих коллективов, признания их вклада в развитие профессиональной журналистики и привлечения к их творчеству широкого общественного внимания.
Организаторами премии являются министерство культуры и информации РК и корпоративный фонд «Медиа дамыту қоры».