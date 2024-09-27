Объявлены победители Национальной премии в области журналистики «URKER - 2024»

В шорт-лист вошли 52 номинанта
В Астане состоялась торжественная церемония награждения победителей Национальной премии «URKER-2024», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство культуры и информации РК
Премия присуждается за лучшие достижения в области печатной, радио, интернет-журналистики и направлена на развитие мультимедийной журналистики в регионах, повышение престижа профессии, утверждение стандартов и критериев в медиа.
В этом году на соискание премии поступило свыше 400 заявок. В шорт-лист вошли 52 номинанта. Оценивало работы независимое жюри, в состав которого входят авторитетные журналисты, заслуженные деятели отрасли и международные медиаэксперты.
Министр культуры и информации Аида Балаева поблагодарила участников за интерес к Национальной премии и за вклад в развитие отечественной медиасферы. Также она вручила специальную премию «URKER-2024» редакции газеты «Время», которая в этом году отмечает 25-летие.
Специальную премию в честь 100-летия Бердибека Сокпакбаева получила также газета «Заң».
Победителям вручили памятные статуэтки и денежные премии в размере 1 000 000 тенге.
Победителями Национальной премии «URKER-2024» стали:
Лучшее интервью года - Нурлан Уразгалиев, Inbusiness.kz
Лучший репортаж года - Абрамова Юлия - Nur.kz
Лучший материал на социальную тему - Ксения Евдокименко, Time.kz
Лучшее журналистское расследование года - Байкенже Нурлат, «Astana Aqshamy»
Лучший аналитический материал года - Ниталиев Тимур - Ulysmedia.kz
Лучший проект на радиостанции - Қымбат Досжан, «Қазақ радиосы»
Лучшая фотография года - Сабиров Сали - olympic.kz
Лучший новостной портал года - Abai.kz
Лучшее региональное СМИ года – газета «Наш Костанай»
Лучший международный материал о Казахстане в международном СМИ (в области печатной, радио- и интернет-журналистики) - Ашенова Торгын, газета «Омбы қазақтары»
Лучший подкаст года - НеКурултай (NeQuryltay)
Лучший You-tube канал года - Sayahat Time (balbal.kz)