Объявлены победители Национальной премии в области журналистики «URKER - 2024»

Фото: пресс-служба МКИ РК

В Астане состоялась торжественная церемония награждения победителей Национальной премии «URKER-2024», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство культуры и информации РК

Премия присуждается за лучшие достижения в области печатной, радио, интернет-журналистики и направлена на развитие мультимедийной журналистики в регионах, повышение престижа профессии, утверждение стандартов и критериев в медиа.

В этом году на соискание премии поступило свыше 400 заявок. В шорт-лист вошли 52 номинанта. Оценивало работы независимое жюри, в состав которого входят авторитетные журналисты, заслуженные деятели отрасли и международные медиаэксперты.

Министр культуры и информации Аида Балаева поблагодарила участников за интерес к Национальной премии и за вклад в развитие отечественной медиасферы. Также она вручила специальную премию «URKER-2024» редакции газеты «Время», которая в этом году отмечает 25-летие.

Специальную премию в честь 100-летия Бердибека Сокпакбаева получила также газета «Заң».

Победителям вручили памятные статуэтки и денежные премии в размере 1 000 000 тенге.

Победителями Национальной премии «URKER-2024» стали:

Лучшее интервью года - Нурлан Уразгалиев, Inbusiness.kz

Лучший репортаж года - Абрамова Юлия - Nur.kz

Лучший материал на социальную тему - Ксения Евдокименко, Time.kz

Лучшее журналистское расследование года - Байкенже Нурлат, «Astana Aqshamy»

Лучший аналитический материал года - Ниталиев Тимур - Ulysmedia.kz

Лучший проект на радиостанции - Қымбат Досжан, «Қазақ радиосы»

Лучшая фотография года - Сабиров Сали - olympic.kz

Лучший новостной портал года - Abai.kz

Лучшее региональное СМИ года – газета «Наш Костанай»

Лучший международный материал о Казахстане в международном СМИ (в области печатной, радио- и интернет-журналистики) - Ашенова Торгын, газета «Омбы қазақтары»

Лучший подкаст года - НеКурултай (NeQuryltay)

Лучший You-tube канал года - Sayahat Time (balbal.kz)