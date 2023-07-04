Объявлены победители Национальной телевизионной премии "Тұмар - 2023"

Фото пресс-службы МИОР РК

В этом году премия «Тумар» состоялась в седьмой раз. Для участия было принято около 300 заявок по 12 номинациям. В шорт-лист вошли 48 работ.

Лауреатов определило закрытое голосование членов жюри. Победители стали обладателями статуэтки премии «Тұмар» за высшие достижения в области телевизионных искусств и денежного вознаграждения в размере одного миллиона тенге.

Победители Национальной телевизионной Премии «Тұмар – 2023»:

Лучшая информационная программа: «Дневной формат» – телеканал «Atameken Business»;

Лучший социальный проект: «Жанашыр» – телеканал «Жетісу»;

Лучшее журналистское расследование: «Арнайы репортаж» – телеканал «Хабар 24»;

Лучшая аналитическая программа: «Apta» – национальный телеканал «Qazaqstan»;

Лучшее ток-шоу: «1001 түн» – национальный телеканал «Qazaqstan»;

Лучшая развлекательная программа: «Түнгі студия» – телеканал «Jibek Joly»;

Лучший документальный фильм (Специальная премия имени Камала Смайылова): «Абайдың соңғы күндері» – телеканал «Хабар»;

Лучший анимационный фильм: «Дәрігер Дана» – «Rio Production» (Специальная премия имени Амен Кайдарова);

Лучший региональный канал: «Caspian News» – город Атырау;

Лучший тележурналист: Айгерим Муздыбаева – Первый канал «Евразия»;

Лучший телеведущий: Светлана Булатова – телеканал «КТК», Еркін Байғабылұлы – телеканал «Хабар 24»;

Лучший спортивный комментатор: Есей Жеңісұлы – телеканал «Qazsport» (Специальная премия имени Аманкелди Сейтханова).

Специальный приз был вручен телеканалу «31 канал» за вклад в развитие отечественной телевизионной журналистики.

За всю историю премии более 1 700 работ/проектов журналистов были поданы на участие в конкурсе, 306 работ вошли в список номинантов. 83 эксклюзивные статуэтки нашли своих обладателей среди победителей конкурса, отметили в МИОР.



