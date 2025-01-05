Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации Минкультуры, Госцентр поддержки национального кино ежегодно проводит конкурс для отбора кинопроектов, претендующих на признание их национальными фильмами. Все они должны соответствовать определенной категории. Так, объявлены приоритетные темы для отбора кинопроектов, сообщает Kazpravda.kz

ИГРОВОЙ ФИЛЬМ:

– Родина, любовь к родной земле

– Семья (раскрытие образов дедушки, бабушки, отца и матери, пропаганда воспитания)

– История и ее ценность

– Кино, популяризующее рабочие профессии

– Казахские сказки и эпосы

– Фильмы для детей

– Личности (фильмы о выдающихся исторических личностях)

– Окружающая среда, охрана природы

– Военно-патриотическое кино

– Закон и порядок

– Образ трудолюбивого человека

– Сельская жизнь

– Профессия (ремесло) и благополучие

– Кино, пропагандирующее здоровый образ жизни и спорт

– Единство и мир

– Космос и вселенная

– Права женщин, безопасность детей

– Ауыл – золотая колыбель

АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ:

– Национальные ценности

– Живописная природа родного края

– Уважение к родителям

– Честный гражданин

– Герои современности (персонажи, которым подражает маленький зритель)

– Казахские сказки

– Ценность дружбы

– Мотивация

– Честь и мужество (популяризация спорта)

– Образованное поколение

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ХРОНИКАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ:

– Государственные достижения, политические шаги и международные отношения

– Наша Родина (географически-экскурсионное направление)

– Единство народа

– Значимые события в истории

– Научные достижения

– Борьба с зависимостью

– IT-специалисты

– Этнография – глубоко укоренившиеся ценности

– Экология (особенности природы, жизнь рейнджеров и др.)

– Деятели (исторические личности, культура, оборона, наука и спорт)

– Масштабные дела волонтеров

– Познавательные темы (образование, инновации, наука)

– Ценности семьи

– Популяризация спасателей, медицинских работников, правозащитников

– Здоровый образ жизни