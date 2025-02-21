Обычный мяч превращается…

А потом Жанбота Қайролла, преподаватель физи­ческой культуры в Павлодарском технологическом колледже, разработал специальную методику, которую можно внед­рить во все образовательные учреж­дения страны, чтобы спортивная инклюзия стала максимально результативной. Он говорит, что с детства увлекался спортом, хотел помогать людям, а потому профессию выбрал вполне осознанно.

В конце 2022 года колледж направил молодого педагога в столицу на 10-дневные курсы повышения квалификации, один из разделов которых касался адаптивной физкультуры.

– Тогда я четко понял, насколько мы все, а там были коллеги со всей страны, далеки от этой темы, – лишь пара человек подняли руку, когда прозвучал вопрос: а сталкивались ли вы с обучением особенных детей? При этом мы уже должны быть готовыми к тому, что в колледжи будут внедрять инклюзию. Я понял, что проблема актуальна, заинтересовался ею и начал решать, – признается Жанбота.

А проблема, мягко говоря, была довольно серьезная – не было ни оснащения, ни методических рекомендаций и программ, которые для «нормодетей» обычно спускают по линии Министерства просвещения, ни примеров, у кого можно было бы все это позаимствовать.

В Павлодарском технологическом колледже уже есть две группы инклюзии, где у студентов легкая степень нарушения интеллекта или проблемы опорно-­двигательного аппарата. Мелкая моторика не развита, ходят неуверенно, видят плохо. Но при этом они получают профессию, а значит, задача преподавателя физкультуры поработать с их здоровьем, чтобы им было легче учиться.

– Ночами сидел в Интернете – в российских, американских источниках изучал упражнения, что-то применял на уроках. Но очень не хватало инвентаря для особенных детей, – вспоминает учитель. – И вот в один день дома я играл с несколькими мячами со своим двухлетним сыном и обратил внимание, что простой гладкий мяч первым перестал его интересовать, потом из игры выпал тактильный мяч, дольше всего продержал интерес ребенка мяч со звуковой игрушкой. И меня вроде как осенило – понял, как все это применить для моих студентов.

Жанбота создал первый прототип адаптивного мяча, объединив в нем все три игрушки сына. Старый футбольный мяч наполнил песком – граммов 400 примерно положил в камеру и заклеил. Потом в кожух добавил еще три колокольчика, зашил его, но не надувал. И вот на занятиях студенты, которые обычный накачанный мяч ловят и бросают ладонями, мягкий мяч стали ловить пальцами. Дети, у которых серьезная миопия, стали реагировать на звук во время игры. Тяжесть инвентаря заставляла стоять более устойчиво, напрягать мышцы ног, когда ловишь такой мяч. А главное, у детей был интерес.

– Работа с особыми студентами особенно важна для меня, я вижу, как физическая активность улучшает их здоровье, эмоциональное состояние и уверенность в себе, – продолжает Жанбота. – Моей целью является создание доступной и эффективной сис­темы физического воспитания для всех детей, независимо от их возможностей. В рамках своей работы я занимаюсь научными исследованиями, разрабатываю методические материалы и внед­ряю инновационные подходы на уроках, затем анализирую каждое практическое занятие, его эффективность, вношу коррективы. Этот специальный мяч не просто предназначен для развития моторики, мышечной силы и координации у особых детей. В итоге вся система нужна для повышения уровня самостоятельности и социальной адаптации через физическую активность.

За два года Жанбота смог разработать целую методику, основанную на игровых и адаптивных упражнениях, которые помогают детям с особенностями развития лучше контролировать свои движения, ориентироваться в пространстве и взаимодействовать с окружающими. Со своим проектом автор становился призером различных педагогических конкурсов, в том числе республиканской «Панорамы педагоги­ческих идей» в направлении «Грамотность в вопросах здоровья». Стоит отметить, что применять методику могут не только учителя, но также логопеды, дефектологи, реабилитологи и сами родители особенных деток – простые упражнения можно делать дома.

Продолжением работы стало учебное пособие «Физическая культура в группах инклюзии в организациях технического и профессионального образования», написанное совместно со старшим коллегой Рамилем Хисматулиным.

– Пособие – это еще более прикладной уровень, ведь оно уже направлено на то, чтобы помочь студентам групп инклюзии осво­ить выбранную профессию через специально разработанные физические упражнения, – пояс­няет автор. – И мы подготовили для помощи коллегам адаптированную рабочую программу и поурочные планы. Благодаря правильно подобранным упражнениям студенты смогут легче справляться с профессиональными нагрузками и чувствовать себя уверенно в будущей работе. Каждая профессия требует определенных двигательных навыков. Например, работа повара или кондитера на кухне требует устойчивости, ловкости рук и выносливости, значит, мы создали специальные упражнения для баланса, для развития силы кис­тей. Для швей есть блок упражнений на мелкую моторику рук, на осанку и растяжку и так далее.

Пособие ­вышло на двух языках, одобрено и рекомендовано ре­гиональным научно-практи­ческим центром физи­ческой культуры управления образования Павлодарской области.

Жанбота по своей инициативе ведет еще и YouTube-канал по адаптивной физической культуре на казахском языке. И хотя он создал его недавно, так как заметил, что в казахоязычном пространстве почти нет методических материа­лов для работы с детьми групп инклюзии, уже имеет большую обратную связь от родителей.

Павлодарский учитель физкультуры не просто сам применяет методику и видит хорошие результаты, но и продолжает ее совершенствовать и планирует опубликовать более подробное руководство. На основе своего опыта работы со студентами групп инклюзии Жанбота Қайролла видит несколько ключевых шагов, которые помогут сделать более эффективным инклюзивное образование в колледжах Казахстана.

Во-первых, это улучшение материально-технической базы и развитие инклюзивного спортивного воспитания именно для целевых групп. Во-вторых, подход к каждому студенту – создание индивидуальных образовательных маршрутов, введение тьюторского сопровождения для ребят, которым требуется дополнительная помощь. Не случайно и его методика адаптируется под уровень конкретного студента и может применяться как в групповых, так и в индивидуальных занятиях.

Ну и, конечно, включение адаптивной физи­ческой культуры в обязательную программу и регулярное проведение спортивных мероприятий с участием всех студентов, независимо от их физических возможностей.

– Одна из наших с ­Рамилем Абдрахмановичем целей заключается в том, чтобы написанное учебное пособие было в каж­дом колледже, у каждого преподавателя – как путеводитель с работой для групп инклюзии. Потому как инклюзивное образование – это не просто возможность учиться вместе со всеми детьми, это соз­дание условий, в которых каждый студент может максимально себя реализовать, – подчеркивает Жанбота Қайролла.