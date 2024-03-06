Один мир, одна вода, одни проблемы

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Ануар Калмыков

Инициативы и предложения Казахстана для One Water Summit обсудили эксперты на площадке Казахстанского института стратегических исследований.

фото из архива "КП"

Эксперты, представляющие различные сферы, поделились видением по текущим вопросам «водной повестки» в регионе и обозначили наиболее острые проблемы, которые должны находиться в фокусе внимания One Water Summit.

Это мероприятие Казахстан и Франция совместно проведут на полях 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2024 года с целью продвижения водных инициатив и реализации конкретных проектов по воде. О саммите Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Президент Франции Эмманюэль Мак­рон объявили в ОАЭ в ходе 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

Директор КИСИ Еркин Тукумов привел данные расчетов экспертов ПРООН, Всемирного банка, Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству, согласно которым совокупный ущерб от неэффективного взаи­модействия между странами Центральной Азии в гидроэнергетической сфере превышает 4,5 млрд долларов в год.

Он подчеркнул, что решение сложных проблем, вызванных изменением климата, требует трансграничного⁄регионального сотрудничества, и отметил, что климатическая повестка и вопрос водопользования яв­ляются центральными пунктами международной кооперации государств Центральной Азии. С этой целью, в частности, были созданы такие механизмы, как Международный фонд спасения Арала, Региональный экологичес­кий центр Центральной Азии, Цент­рально-Азиатский регио­нальный гляциологический центр под эгидой ЮНЕСКО, Казахстанская программа по сдерживанию изменения климата при поддерж­ке USAID.

Советник, специальный представитель Президента РК по международному экологичес­кому сотрудничеству Зульфия Сулейменова рассказала о продвижении амбициозных водных инициа­тив и реализации конкретных проектов по воде саммита One Water Summit.

– Следует отметить, что One Water Summit является частью инициативы One Planet. В декабре 2017 года в рамках Парижского соглашения по изменению климата Президентом Франции Эмманюэлем Макроном была запущена инициатива One Planet, направленная на поддержку усилий по борьбе с изменением климата, сохранению биоразнообразия и обеспечению устойчивого развития. Состоялось семь саммитов One Planet, в том числе One Ocean, One Forest, One Polar в разные годы. За весь период были реализованы 45 инициатив, в которых приняли участие 140 стран, – напомнила она.

Член Исполнительного комитета Международного фонда спасения Арала (МФСА) Серик Бекмаганбетов подчеркнул, что вопросы водной безопасности и устойчивого развития стано­вятся одной из приоритетных тем в рамках ООН в целом.

– Расчеты показывают неутешительные прогнозы по водным ресурсам из-за ускоряющегося изменения климата. Вместе с тем между странами Центральной Азии есть диалог, постепенно развивается нормативно-правовая база, от государств выдвигаются перспективные инициативы. В дальнейшем необходимы цифровизация и полноценный обмен данными, – считает эксперт.

Проректор по международному сотрудничеству Казах­станско-немецкого университета, председатель кафедры
ЮНЕСКО по управлению водными ресурсами в Центральной Азии Барбара Януш-Павлетта считает, что одной из инициатив для One Water Summit должны стать партнерские исследования по водной тематике, которые бы проводились совместными усилиями научной среды центральноазиатских стран.

– Такие инициативы в будущем нужно выносить на другие географические точки по поводу потребления и сохранения мирового водного баланса, – добавила она.

То, что нужно менять подходы к потреблению водных ресурсов, подчеркнул также директор департамента развития политики энергосбережения АО «Институт развития электроэнергетики и энергосбережения» Марат Калменов.

– Согласно оценке ЕАБР, к 2029 году ожидается усиление дефицита воды в Центральной Азии. Ситуация не терпит промедления. Есть системные проб­лемы – потери водных ресурсов, недофинансирование отрасли. Необходимы общая позиция и заинтересованность стран ЦА для решения проблем водообеспечения и водосбережения, – уверен он.

Внешний научный сотрудник Центра природных ресурсов и устойчивого развития КНУ Надира Мухамеджан отметила необходимость обучения специалистов в водной отрасли, создания в Казахстане учебных программ по подготовке экспертов по водной специализации.

#эксперты #прогнозы #водная повестка #One Water Summit

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