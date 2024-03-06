Один мир, одна вода, одни проблемы Статьи 6 марта 2024 г. 5:30 1 Ануар Калмыков Инициативы и предложения Казахстана для One Water Summit обсудили эксперты на площадке Казахстанского института стратегических исследований. фото из архива "КП" Эксперты, представляющие различные сферы, поделились видением по текущим вопросам «водной повестки» в регионе и обозначили наиболее острые проблемы, которые должны находиться в фокусе внимания One Water Summit. Это мероприятие Казахстан и Франция совместно проведут на полях 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2024 года с целью продвижения водных инициатив и реализации конкретных проектов по воде. О саммите Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Президент Франции Эмманюэль Макрон объявили в ОАЭ в ходе 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Директор КИСИ Еркин Тукумов привел данные расчетов экспертов ПРООН, Всемирного банка, Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству, согласно которым совокупный ущерб от неэффективного взаимодействия между странами Центральной Азии в гидроэнергетической сфере превышает 4,5 млрд долларов в год. Он подчеркнул, что решение сложных проблем, вызванных изменением климата, требует трансграничного⁄регионального сотрудничества, и отметил, что климатическая повестка и вопрос водопользования являются центральными пунктами международной кооперации государств Центральной Азии. С этой целью, в частности, были созданы такие механизмы, как Международный фонд спасения Арала, Региональный экологический центр Центральной Азии, Центрально-Азиатский региональный гляциологический центр под эгидой ЮНЕСКО, Казахстанская программа по сдерживанию изменения климата при поддержке USAID. Советник, специальный представитель Президента РК по международному экологическому сотрудничеству Зульфия Сулейменова рассказала о продвижении амбициозных водных инициатив и реализации конкретных проектов по воде саммита One Water Summit. – Следует отметить, что One Water Summit является частью инициативы One Planet. В декабре 2017 года в рамках Парижского соглашения по изменению климата Президентом Франции Эмманюэлем Макроном была запущена инициатива One Planet, направленная на поддержку усилий по борьбе с изменением климата, сохранению биоразнообразия и обеспечению устойчивого развития. Состоялось семь саммитов One Planet, в том числе One Ocean, One Forest, One Polar в разные годы. За весь период были реализованы 45 инициатив, в которых приняли участие 140 стран, – напомнила она. Член Исполнительного комитета Международного фонда спасения Арала (МФСА) Серик Бекмаганбетов подчеркнул, что вопросы водной безопасности и устойчивого развития становятся одной из приоритетных тем в рамках ООН в целом. – Расчеты показывают неутешительные прогнозы по водным ресурсам из-за ускоряющегося изменения климата. Вместе с тем между странами Центральной Азии есть диалог, постепенно развивается нормативно-правовая база, от государств выдвигаются перспективные инициативы. В дальнейшем необходимы цифровизация и полноценный обмен данными, – считает эксперт. Проректор по международному сотрудничеству Казахстанско-немецкого университета, председатель кафедры ЮНЕСКО по управлению водными ресурсами в Центральной Азии Барбара Януш-Павлетта считает, что одной из инициатив для One Water Summit должны стать партнерские исследования по водной тематике, которые бы проводились совместными усилиями научной среды центральноазиатских стран. – Такие инициативы в будущем нужно выносить на другие географические точки по поводу потребления и сохранения мирового водного баланса, – добавила она. То, что нужно менять подходы к потреблению водных ресурсов, подчеркнул также директор департамента развития политики энергосбережения АО «Институт развития электроэнергетики и энергосбережения» Марат Калменов. – Согласно оценке ЕАБР, к 2029 году ожидается усиление дефицита воды в Центральной Азии. Ситуация не терпит промедления. Есть системные проблемы – потери водных ресурсов, недофинансирование отрасли. Необходимы общая позиция и заинтересованность стран ЦА для решения проблем водообеспечения и водосбережения, – уверен он. Внешний научный сотрудник Центра природных ресурсов и устойчивого развития КНУ Надира Мухамеджан отметила необходимость обучения специалистов в водной отрасли, создания в Казахстане учебных программ по подготовке экспертов по водной специализации. #эксперты #прогнозы #водная повестка #One Water Summit