Офицер осужден за растрату имущества на сумму свыше 30 млн тенге

Армия
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Он заложил принадлежащие воинской части топографические приборы в ломбард, передает Kazpravda.kz

Иллюстративное фото: Минобороны РК

Военным судом Шымкентского гарнизона рассмотрено уголовное дело в отношении офицера, обвиняемого в растрате вверенного чужого имущества в особо крупном размере.

«Подсудимый, являясь старшим офицером оперативного управления штаба одной из войсковых частей южного региона, используя свое служебное положение, в корыстных целях заложил топографические приборы, принадлежащие воинской части, в ломбард», - говорится в сообщении.

В результате государству причинен ущерб в особо крупном размере на сумму более 30 млн тенге.

Вина подсудимого доказана признательным показанием самого осужденного, показаниями потерпевших и свидетелей, протоколами следственных действий.

Государственный обвинитель просил суд назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет.

Представитель потерпевшего отказался от гражданского иска ввиду восстановления ущерба и просил суд назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

Сторона защиты, в свою очередь, просила суд назначить подсудимому наказание, не связанное с лишением свободы.

Подсудимый признал вину полностью и просил суд назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

«Приговором суда подсудимый признан виновным по статье 189 части 4, пункта 2 УК с назначением наказание в виде 7 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. Осужденный лишен воинского звания – капитан», - отметили в военном суде.

При назначении наказания подсудимому суд учел наличие смягчающих обстоятельств в виде чистосердечного раскаяния, возврата материальных ценностей, а в виде отягчающих обстоятельств - нарушение воинской присяги.

Приговор не вступил в законную силу.

#суд #приговор #офицер #растрата #топографические приборы

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