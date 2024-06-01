Офицер осужден за растрату имущества на сумму свыше 30 млн тенге

Он заложил принадлежащие воинской части топографические приборы в ломбард, передает Kazpravda.kz
Военным судом Шымкентского гарнизона рассмотрено уголовное дело в отношении офицера, обвиняемого в растрате вверенного чужого имущества в особо крупном размере.
«Подсудимый, являясь старшим офицером оперативного управления штаба одной из войсковых частей южного региона, используя свое служебное положение, в корыстных целях заложил топографические приборы, принадлежащие воинской части, в ломбард», - говорится в сообщении.
В результате государству причинен ущерб в особо крупном размере на сумму более 30 млн тенге.
Вина подсудимого доказана признательным показанием самого осужденного, показаниями потерпевших и свидетелей, протоколами следственных действий.
Государственный обвинитель просил суд назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет.
Представитель потерпевшего отказался от гражданского иска ввиду восстановления ущерба и просил суд назначить наказание, не связанное с лишением свободы.
Сторона защиты, в свою очередь, просила суд назначить подсудимому наказание, не связанное с лишением свободы.
Подсудимый признал вину полностью и просил суд назначить наказание, не связанное с лишением свободы.
«Приговором суда подсудимый признан виновным по статье 189 части 4, пункта 2 УК с назначением наказание в виде 7 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. Осужденный лишен воинского звания – капитан», - отметили в военном суде.
При назначении наказания подсудимому суд учел наличие смягчающих обстоятельств в виде чистосердечного раскаяния, возврата материальных ценностей, а в виде отягчающих обстоятельств - нарушение воинской присяги.
Приговор не вступил в законную силу.