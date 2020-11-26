Оградить казахстанских детей от рекламы вредных продуктов питания просит сенатор

Общество
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Лаура Тусупбекова
Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов
Сенатор Акмарал Альназарова считает рекламу вредных продуктов питания в Казахстане чрезмерной. Также она заявила о росте в стране показателей детского ожирения. Соответствующий депутатский запрос на имя Премьер-министра она озвучила на пленарном заседании Сената, передает корреспондент Kazpravda.kz.    
"Необходимо признать, что дети в Казахстане подвержены воздействию большого объема рекламы продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров, свободных сахаров и соли. Это подчеркивает необходимость защиты и ограждения наших детей от воздействия широкого маркетинга", – сказала сенатор.

По ее мнению, реклама вредных пищевых продуктов питания и безалкогольных напитков непосредственно влияет на рост детского ожирения.

"В среднем 25,7% детей в возрасте 8-10 лет проводят два часа или более за просмотром телевизора. Они смотрят около 13 рекламных роликов продуктов питания в день, то есть около 4 700 рекламных объявлений в год. От всей рекламной продукции на телевидении реклама продуктов питания занимает 32,8%. Наиболее часто рекламируемой категорией стали сахаросодержащие напитки, на которые приходилось 22%, еще 17% заняли шоколад и энергетические батончики", – отметила Акмарал Альназарова в запросе.

По словам сенатора, в Казахстане вопросы защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью, регулируются законами "О телерадиовещании", "О рекламе" и "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", но они не содержат нормы, ограничивающие распространение информации о продуктах и напитках, оказывающих вредное воздействие на здоровье подрастающего поколения.

"В стране около 72% рекламируемых продуктов питания, ориентированных на детей, отнесены к запрещенным по рекомендациям ВОЗ", – отметила она.

В связи с этим Акмарал Альназарова просит рассмотреть возможность внесения соответствующих изменений и дополнений в законодательные акты РК, дающих в полном объеме права детям на получение информации о правильном питании, ограничивающих и регулирующих рекламу вредных пищевых продуктов во всех средствах массовой информации, включая Интернет.

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