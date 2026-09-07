Дезинформацию с упоминанием имени Премьер-министра Армении распространяли в соцсетях

В социальных сетях Facebook и Threads с аккаунтов, имеющих казахские имена, распространялись якобы принадлежащие премьер-министру Армении Николу Пашиняну заявления, касающиеся отношений Армении с Россией, референдума по ЕАЭС и текущих процессов в отношениях с Азербайджаном, говорится в сообщении Armenpress

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В ответ на запрос Арменпресс Управление информации и связей с общественностью аппарата премьер-министра назвало приписываему премьер-министру РА заявления вымыслом и дезинформацией.

«Заявления, приписываемые премьер-министру Армении в ряде сообщений, являются дезинформацией и вымыслом. Премьер-министр Пашинян никогда не делал подобных заявлений», — отметили в ведомстве.