Оказать финансовую помощь фермерам поручил Токаев

Президент Касым-Жомарт Токаев дал поручение правительству оказать финансовую и иную необходимую помощь фермерским и крестьянским хозяйствам, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

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В связи с непогодой и неблагоприятной ситуацией в ряде северных регионов страны, президент Касым-Жомарт Токаев дал поручение правительству оказать финансовую и иную необходимую помощь фермерским и крестьянским хозяйствам, занимающимся производством зерна.