Около тысячи сельских школьников готовит «Дарын» к олимпиадам

Образование
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Дана Аменова
корреспондент

В заочной школе «Дарын» ребятам преподают опытные педагоги, в том числе многократные победители республиканских и международных олимпиад

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации Минпросвещения, для спецподготовки учащихся сельских школ к интеллектуальным олимпиадам и конкурсам заработала заочная школа «Дарын». Сейчас в ней обучаются и совершенствуют свои знания 940 финалистов II Республиканской сельской олимпиады, сообщает Kazpravda.kz 

Как отмечается, в заочной школе «Дарын» преподают опытные педагоги – многократные победители республиканских и международных олимпиад. Помимо углубленного изучения предметов, они обучают стратегиям и методам подготовки к предметным олимпиадам, а также объясняют, как эффективно пользоваться полезными ресурсами.

Занятия для учащихся естественно-математического направления стартовали 6 декабря 2024 года, а для участников общественно-гуманитарного направления — 18 декабря.

«Мы уверены, что в будущем учащиеся сельских школ будут достойно представлять нашу страну на республиканских и международных соревнованиях и добьются значительных успехов», — отметил заместитель председателя Комитета среднего образования Минпросвещения РК Жомарт Карамбаев.

Напомним, что Республиканская сельская олимпиада по общеобразовательным предметам для учащихся 9–11 классов проходила в Астане в ноябре – декабре. Олимпиада состояла из четырёх этапов по 13 предметам. Цель — выявление и поддержка одаренных и талантливых школьников из сельской местности.

В 2024 году на внутришкольном этапе было зарегистрировано более 113 тысяч учащихся, что на 35 тысяч больше по сравнению с 2023 годом.

В финал республиканских соревнований вышли 940 учащихся. Все финалисты зачислены в республиканскую заочную школу «Дарын» для дальнейшей подготовки к будущим интеллектуальным соревнованиям.

 

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